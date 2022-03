I libri e le donne, sabato ad Avezzano l’incontro sulla scrittura femminile “come valore del territorio”

Avezzano. Da sempre il legame tra i libri e le donne rappresenta una dimensione affascinante ma anche un utile strumento sociale di libera espressione di sé e lotta per l’indipendenza. Innumerevoli sono le opere femminili che hanno contribuito alla creazione e al consolidamento di una coscienza personale e collettiva. È in quest’ottica che è stato organizzato “I libri e le donne”, evento afferente alle iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale della donna dell’8 marzo che si terrà sabato 12 marzo 2022 alle ore 17:30 presso la sala Montessori (ex sala Irti) in via Genserico Fontana 6 ad Avezzano. L’incontro, che ha il patrocinio del Comune di Avezzano, è stato promosso dalla Daimon Edizioni, casa editrice che da tempo lavora nel territorio aquilano e marsicano, si propone di celebrare l’editoria e la scrittura al femminile con nomi che molto hanno fatto per la cultura locale. Saranno presenti infatti: Benedetta Cerasani, presidente dell’APS I Girasoli di Avezzano; Vittoria Cecilia Di Biase, autrice; Roberta Placida, poetessa e docente di Lettere; Emma Pomilio, scrittrice; Alessandra Prospero, editrice. Le letture saranno a cura di Federico Del Monaco. Modererà l’evento la giornalista e scrittrice Roberta Maiolini.

Ingresso libero nel rispetto della normativa anticovid.