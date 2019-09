I lavori per la nuova scuola Mazzini-Fermi procedono a ritmo serrato, diamo uno sguardo al nuovo complesso scolastico di Avezzano (photogallery)

Avezzano. Sono alti la curiosità e l’interesse per il nuovo complesso scolastico che si sta realizzando in via Puglie, dove non è raro trovare curiosi all’esterno del cantiere che sbirciano per captare informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il complesso sarà costituito da cinque corpi di fabbrica, ognuno dei quali avrà la propria destinazione d’uso. Gli edifici, tutti collegati tra loro, già dall’anno scolastico 2020/2021 ospiteranno gli alunni della scuola primaria “G.Mazzini” e della scuola secondaria di primo grado “E.Fermi”, attualmente situati in via Fontana e via Corradini.

Ci sarà poi un corpo connettivo che servirà a collegare le precedenti ad una altra porzione del plesso dove saranno presenti una palestra, una biblioteca ed un auditorium. Il corpo connettivo svolge anche la funzione di accesso da via Puglie e ospiterà al suo interno tutti gli uffici amministrativi dell’edificio scolastico.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura completamente antisismica. I materiali utilizzati saranno il cemento armato e l’acciaio. Lo stato dei luoghi consente di vedere che ormai tutta la parte relativa alla struttura è ormai completata. A breve saranno posizionati tutti i pilastri e le travi in acciaio, seguiranno le realizzazioni dei solai e poi, via via, tutte le lavorazioni, a partire dalle tamponature.

L’edificio sarà altamente fruibile sia all’interno che all’esterno, sarà dotato di giardini, anfiteatro all’aperto, zone dove i bambini potranno giocare in sicurezza grazie all’utilizzo di pavimentazioni antitrauma e di altri accorgimenti tecnici.

Quest’ultimo è solo un esempio dei materiali innovativi che vengono utilizzati. Si è dato infatti molto spazio e peso a quello che sarà l’efficientamento energetico della scuola. La più grande novità sarà sicuramente quella costituita dal tetto giardino che coprirà la zona dell’auditorium al chiuso. Ci sarà la possibilità di avere orti urbani. La nuova Mazzini-Fermi, in definitiva, promette di essere una scuola moderna, con un occhio rivolto al futuro.