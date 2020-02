I lavoratori di LFoundry bocciano le 8 ore, critici i sindacati: l’azienda punta al salario dei dipendenti

Avezzano. I lavoratori LFoundry bocciano i turni di 8 ore e danno mandato ai sindacati di trattare per il loro futuro. Le assemblee dei dipendenti del secondo stabilimento produttivo d’Abruzzo hanno espresso tutta la loro contrarietà al pensionato delle 12 ore.

L’ipotesi lanciata dai vertici aziendali come soluzione voluta dalla Wuxi per tagliare il costo del lavoro non ha trovato l’appoggio dei 1.500 dipendenti dello stabilimento del nucleo industriale della città. La start-up cinese che a luglio scorso ha acquistato il 100 per 100 delle quote dell’azienda avezzanese oltre ad annunciare, tramite il leader del sito Maurizio D’Antiochia, l’investimento di 18 milioni di euro e l’arrivo di 43 nuovi prodotti, ha suggerito di abbassare il costo del lavoro.

La soluzione prospettata però non è piaciuta ai lavoratori che hanno dato mandato alle parti sociali di proporre all’azienda una turnazione con 2 giorni di lavoro, uno smontate e 2 riposi. I sindacati hanno espresso tutta la loro contrarietà contro questa nuova turnazione che di fatto metterebbe solo le mani nelle tasche dei lavoratori e si sono detti pronti ad aprire una trattativa con l’azienda già a partire dall’incontro del 20 febbraio in Confindustria.