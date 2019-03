I giovani nuotatori della Centro Team Avezzano in evidenza ai campionati italiani a Riccione

Avezzano. Si sono appena chiusi i campionati italiani di categoria nella loro forma di Criteria svolti a Riccione. I campionati, divisi in tre giorni riservati alle ragazze e tre ai ragazzi, hanno cosi ospitato quasi 2000 atleti provenienti da tutta Italia. In questo contesto molto competitivo in risalto e presente alla chiamata la società Avezzanese Team Centro Italia che si allena presso la piscina comunale di Avezzano gestita dal Centro Italia Nuoto ,che al suo secondo campionato italiano si è messa bene in mostra.

In ordine alfabetico Anselmi Gianfranco 6° 400 mix, 7° 200 mix, 15° 200 rana, per lui personale nei 200 mix molto vicino al podio come del resto anche al 400 mix. Mario Di Berardino matricola importante ai blocchi di partenza tanto che abbassando più di 3” in suo personale sfiora per 2 decimi il terzo gradino del podio ai 200 mix arrivando 7°, ancora 20° nei 100 sl e 17° 200 sl, tutti piazzamenti con personali. Andrea Di Marco, anche lui alla prima partecipazione ai campionati abbassa il suo personale nei 200 fa toccando 18° e ai 100 farfalla per un piccolo errore tocca 31°.

Che dire poi della staffetta, espressione di qualità tecnica delle società che hanno la possibilità di schierare 4 atleti nelle diverse distanze: Anselmi, Federico Iannicca, Di Berardino e Daniele Tiburzi abbassano il loro personale di 2” nella 4×100 stile libero. Non dimentichiamoci di Antonella Vicaretti 8° al 50 stile libero e poco più sotto al 100. Alcuni di questi atleti già qualificati per i campionati italiani estivi, altri, insieme ai compagni di squadra sono solo in attesa di poter gareggiare di nuovo.