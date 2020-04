I giovani di Trasacco in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Marco Meogrossi: fieri dei traguardi raggiunti

Trasacco. I giovani di Trasacco in prima linea per affrontare l’emergenza Coronavirus. “Noi ragazzi della Consulta dei Giovani siamo fieri ed orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto”, ha spiegato il presidente Marco Meogrossi, “la solidarietà e l’impegno dei cittadini trasaccani riesce ogni volta a sorprenderci”.

“Abbiamo distribuito nelle attività ancora aperte del nostro territorio comunale dei salvadanai e siamo riusciti a raccogliere oltre 700 euro”, ha spiegato Marco Meogrossi. “Con questo denaro abbiamo reperito più di 250 mascherine ortopediche, 3 mila guanti e circa 50 tute sanitarie monouso che abbiamo donato all’ospedale di Avezzano. Con questo materiale abbiamo, inoltre, aiutato i ragazzi dell’ Avis di Trasacco, ai quali sono stati consegnati anche alcuni prodotti per l’igienizzazione dell’ambulanza”.

“Si è conclusa da poco un’ulteriore raccolta fondi online dalla quale abbiamo ottenuto oltre 700 euro. Da tutta Europa hanno contribuito ad aiutare il presidio ospedaliero di Avezzano. Metteremo questa somma a completa disposizione del personale sanitario marsicano e cercheremo di far fronte alle necessità di medici, infermieri e di tutti gli operatori coinvolti in prima linea in questa emergenza sanitaria nazionale”.

“Sono fiero e orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare”, ha commentato il presidente della Consulta dei Giovani, “la solidarietà dei cittadini trasaccani riesce sempre a sorprenderci. A partire dalla raccolta alimentare organizzata per coloro che in questo periodo purtroppo non riescono nemmeno a mettere in tavola un pasto caldo, fino ad arrivare alla raccolta fondi per acquistare quanti più dispositivi di protezione sanitari”.

“Io in prima persona, il vice presidente Francesco Lombardi e i ragazzi della Consulta dei Giovani di Trasacco ringraziamo tutti per l’immenso contributo che ci stanno dando, aiutando chi tutti i giorni si impegna a rendere più sicura la nostra quotidianità anche in questo momento di difficoltà. Siamo ragazzi”, ha concluso il presidente Meogrossi, “abbiamo voglia di fare, continuate a sostenerci e noi vi renderemo orgogliosi e fieri di quello che i giovani di Trasacco sono in gradi di fare”.