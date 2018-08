I giovani di Forza Italia Avezzano incontrano il senatore Pagano: pronti per lavorare insieme

Avezzano. Nei giorni scorsi nel ritrovo Mucciante di Campo Imperatore si è svolto un incontro di tra le varie delegazioni abruzzesi di Forza Italia Giovani Abruzzo, organizzato dal Coordinatore giovanile regionale Alessandro D’Alonzo, presente anche la delegazione di Avezzano. Ospite dell’incontro il senatore Nazario Pagano, col quale i ragazzi di Forza Italia Giovani Avezzano, coordinati da Nello Simonelli, si sono confrontati sulle tematiche riguardanti le imminenti elezioni in Regione ed argomenti di attualità nazionale come la gestione delle criticità riguardanti l’immigrazione e le conseguenze a livello socioeconomico del crollo del ponte Morandi in Genova.

“Ringraziamo il Senatore – afferma il coordinatore giovanile cittadino, Simonelli – poiché ci ha dato la sua massima disponibilità per l’organizzazione di eventi in autunno anche nella nostra Avezzano, con scopo di divulgazione sulle tematiche di rilevanza locale, nazionale e sovranazionale, con esperti nei vari settori di interesse, per diffondere una corretta informazione”.