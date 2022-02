I giovani della Marsica pregano per l’Ucraina e raccolgono fondi per un orfanotrofio in Egitto

Avezzano. I giovani della Marsica pregano per l’Ucraina e raccolgono fondi per un orfanotrofio in Egitto. Domenica nella cattedrale di Avezzano, insieme al vescovo Giovanni Massaro si è celebrata la tradizionale Festa della pace, momento di festa insieme e di preghiera, in particolare quest’anno per la situazione critica in Ucraina.

Il tema della giornata ha ripreso quello del Messaggio di papa Francesco per la 55ª Giornata mondiale della pace, «Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura». E’ stato un bellissimo pomeriggio di preghiera e testimonianze, promosso dalla Tavola della Pace marsicana, alla quale aderiscono l’Agesci, la Caritas, Migrantes, la pastorale giovanile, il Centro missionario, la pastorale sociale e del lavoro, l’associazione “Rindertimi”, la pastorale familiare e l’Azione cattolica.

Un impegno, quello per la pace, che le associazioni e le realtà diocesane portano avanti da oltre 25 anni. Tra le testimonianze quella di due ragazzi, Martina Moretti e Ibrahim Mzoughi, in Servizio civile presso l’Associazione Rindertimi, che hanno raccontato l’incontro in preparazione alla Giornata della pace che si è tenuto il 24 gennaio presso il Castello Orsini di Avezzano, per richiamare esigenze e prassi tra le generazioni sugli itinerari di salvaguardia della pace, dai tempi dell’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, fino agli attuali progetti di Servizio civile.

A seguire la testimonianza di Alfredo Chiantini, che ha raccontato l’esperienza del Patto educativo globale, un’unione di intenti tra Azione Cattolica e Agesci, una sfida comune che viene raccolta in diocesi dalle associazioni con il rinnovato impegno educativo mettendo al centro i ragazzi, o loro bisogni e i loro sogni. I ragazzi dell’Azione Cattolica e dell’Agesci hanno poi posto sull’altare i salvadanai con le loro offerte raccolte per la costruzione di un orfanotrofio in Egitto.