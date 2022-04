I gioielli e le donne: una relazione d’amore che dura in eterno. I gioielli, come tutti gli accessori, d’altronde, comunicano la particolarità della nostra identità, definiscono la nostra personalità e ci rendono unici.

Ecco perché sono imprescindibili per il guardaroba di ogni donna; oltre a essere un modo per esprimere sé stesse, rappresentano un’idea regalo che tutte vorrebbero ricevere o anche dedicarsi in occasioni speciali come, ad esempio, la Pasqua.

catalogo orecchini su GioiaPura. Tra gli accessori preferiti dalle donne, ci sono gli orecchini: gioielli che permettono di illuminare e mettere in risalto il viso. Scopriamo insieme allora quali sono gli orecchini più di tendenza per la stagione primavera-estate 2022, che possono essere acquistati comodamente online accedendo al

3 trend orecchini per la primavera-estate 2022

Orecchini con la natura e gli animali per un ritorno all’infanzia

Orecchini a forma di farfalle, serpenti, stelle, fiori e tanto altro. Un tuffo nell’era della spensieratezza e giocosità. Non fa mai male tornare bambini e dare risalto alla semplicità e all’essenzialità degli elementi naturali.

Orecchini con pietre colorate

Ideali per chi cerca al tempo stesso eleganza e brio. Gli orecchini con pietre dure sono perfetti per ogni tipo di occasione; con colori vivaci per i momenti più casual e per gli outfit più informali. Con colori pastello, invece, per le serate speciali o gli incontri di lavoro.

Orecchini Chandelier

Possiamo dirlo definitivamente: quest’anno la primavera dice addio al minimal per dare il bentornato a ciò che è vistoso, colorato ed eccessivo. Lunghi, che si appoggiano con effetto cascata sulle spalle, luminosi a incorniciare il volto e abbinabili a un vestito nero o a un make-up che fa risaltare lo sguardo e il viso nel suo insieme.

Ear cuff

Il must-have della primavera-estate 2022, l’earcuff – per chi non lo sapesse – è un orecchino singolo che decora tutto l’orecchio o solo la parte in alto. Le ultime più importanti passerelle e anche la scorsa edizione di Sanremo lo hanno incoronato protagonista indiscusso di questa stagione. Insomma, la moda degli orecchini senza buco non tramonta mai; sembra, inoltre, che già tra le antiche popolazioni egizie e in Asia venisse incluso tra gli accessori preferiti di donne e uomini.

Orecchini rettangolari

Le linee geometriche come sinonimo di eleganza. Con gli orecchini rettangolari, una donna si assicura un look semplice ma, al tempo stesso, d’effetto. Con strass in metallo rosato, d’oro o d’argento, sono perfetti per far risaltare il contorno del viso oltre ad essere facilmente abbinabili sia a vestiti eleganti per una serata importante che a un jeans e una t-shirt per un evento casual.

Orecchini a cuore

Chi del romanticismo ne fa uno stile di vita, sarà contento di sapere che gli orecchini a cuore non smettono di essere indossati sulle più grandi passerelle di moda. Dal sapore degli anni ’80, sono perfetti per ogni occasione: dagli eventi più cool a una passeggiata in strada con le amiche.

In base alla propria personalità sarà semplice scegliere gli orecchini perfetti; accessori indispensabili per sfoggiare un look da urlo in ogni occasione e in grado di farci sentire completamente a nostro agio.