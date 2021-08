I freschi di Elite Surgelati, tra insalate di mare, calamari marinati e filetti di sgombro

Quando parliamo di Elite Surgelati non dobbiamo pensare di avere a che fare con un’azienda che consegna a domicilio unicamente prodotti surgelati. Da anni, infatti, la proposta che fornisce si è arricchita di alimenti freschi che rispondono alle esigenze di coloro che vi si affidano per una spesa quotidiana.

Vi proponiamo un esempio. Quante volte durante l’estate vi capita di pensare di voler pranzare o cenare con un piatto fresco che vi permetta anche di rimanere leggeri senza appesantirvi troppo? Sfogliando il catalogo di Elite, è possibile soddisfare questi vostri desideri variando da una ricetta a un’altra a seconda dei vostri gusti.

Da una mozzarella da affiancare a un pomodoro fresco e basilico a un’insalata di mare adatta sia a grandi che piccini, da calamari marinati per i palati più fini a filetti di sgombro grigliati per accompagnare una serata organizzata tra amici.

Non solo ricette ma anche prodotti da utilizzare in cucina per i vostri piatti personalizzati, come le passate di pomodoro e salse già pronte, o anche leggere sfiziosità per la merenda di tutti i giorni con i vasetti di yogurt dai numerosi gusti.

Insomma, con Elite è possibile sbizzarrirsi nella scelta dei prodotti da poter ordinare in tutta comodità dal divano di casa con un semplice click o con una telefonata, spaziando da surgelati a freschi nelle loro innumerevoli varianti. Siete pronti a riceverli direttamente a casa?

Per i vostri ordini: 0863 497011