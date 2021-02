I finocchi di Ortomedia pronti a un’ora e mezza della raccolta: dal Fucino al mercato in meno di venti

Azienda agricola familiare Ortomedia di Modesto Angelucci: oltre 250 ettari di coltivazioni – tra quelli a conduzione propria e quelli degli agricoltori partner – e una grande produzione giornaliera.

Vi abbiamo già parlato di questa realtà specializzata nella produzione, trasformazione e vendita del finocchio (per leggere l’articolo di presentazione, clicca qui).

Oggi vi introduciamo più da vicino al tipo di lavoro che viene da loro svolto quotidianamente nei periodi più produttivi che, in genere, vanno da febbraio a novembre.

“Durante la fase estiva ogni 20 giorni”, racconta il team di Ortomedia, “seminiamo un seme diverso e ogni mese, quindi, abbiamo una qualità di finocchio differente. Il seme cambia in base a come cambia il tempo. Nel caso del trapianto, la piantina viene messa a dimora con macchine specializzate all’avanguardia che garantiscono omogeneità al raccolto. Tutti i lavori che svolgiamo in queste due fasi avvengono in collaborazione con i nostri partner, aziende agricole e ditte sementiere”.

“La raccolta avviene sempre di notte”, continua, “alle 4 del mattino, con le prime ore del giorno. Ciò perché i prodotti non devono subire drastici sbalzi di temperatura, così non si deteriorano e mantengono la loro freschezza e tutte le proprietà organolettiche. E’ la tecnica che i nostri collaboratori specializzati applicano sul campo che permette di raggiungere questi risultati”.

“Noi pratichiamo la defogliazione in campagna: si tratta di una operazione a cui si deve prestare molta attenzione perché il finocchio è particolarmente delicato. Per evitare che subisca danni meccanici e si scurisca, noi lo tagliamo e lo lavoriamo direttamente sul posto per poi inserirlo nella cassa rifinito dopo solo pochi secondi. Il confezionamento, invece, avviene successivamente”, dichiara il team Ortomedia, “in magazzino. Il prodotto dopo solo 1 ora e 30 di dalla raccolta è pronto per essere spedito”.

“La fascia oraria della spedizione va dalle 9 alle 17. Entro 20 ore si trovano sul mercato. Alcuni prodotti, in questo caso il finocchio, ad esempio, per qualche mercato è disponibile anche già a partire dalle 13. Quindi ciò che noi raccogliamo la notte, viene caricato la mattina stessa e messo in vendita a ora di pranzo. Che vuol dire? Freschezza assoluta”.

Tutti questi procedimenti fanno sì che il finocchio Ortomedia arrivi in giornata su tutti i punti di distribuzione, freschissimo e appena colto, senza necessità di fare frigorifero. Ciò è reso possibile oltre ai nostri partner, anche grazie ai 40/50 raccoglitori stagionali, selezionati con cura e trattati in maniera equa e dignitosa.

Ortomedia di Angelucci Modesto

Str. 46, 67059 Luco dei Marsi AQ

Contatti: Cell. +39. 3282335718 / +39. 3282288612

