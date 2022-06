I fedeli di Scanzano di Sante Marie all’incontro europeo degli Amici di San Rocco

Sante Marie. I fedeli di Scanzano all’incontro europeo degli Amici di San Rocco. Un pullman con i residenti e non della frazione di Sante Marie si sono recati a Piana Battolla, in provincia di La Spezia, per partecipare all’incontro europeo degli Amici di San Rocco guidati da fratel Costantino De Bellis.

La comunità di Scanzano è stato sorteggiata tra le 1889 che in tutta Italia venerano il santo. I fedeli marsicani, accompagnati dal sindaco Lorenzo Berardinetti, dal consigliere comunale, Mario Dolce e dal responsabile della protezione civile Tonino Tolli, hanno portato in processione la statua del santo a Piana Battola e incontrato le comunità religiose provenienti dalle diverse regionali italiane.

“Dopo due anni di pandemia causa Ccovid la nostra associazione Europea Amici di San Rocco vuole riprendere il suo cammino ed i suoi incontri”, ha spiegato fratel Costantino durante l’omelia, “è una festa di popolo attorniati dal suo pastore particolare il vescovo Luigi Ernesto , e ci fa ritrovare insieme nella gioia e nella preghiera , perché in questi tempi così così dispersivi , disgreganti e bui sentiamo la necessità di sperimentare l’amicizia , la fraternità. La gioia di stare assieme e L’Unità tra noi.

Per vivere queste dimensioni occorre avere un punto di riferimento , una forza attrattiva che ci aiuti a riunirci insieme nelle nostre diversità , ma che anche ci orienti verso una metà comune condivisa. Ecco perché, abbiamo voluto celebrare nuovamente l’incontro nazionale in onore di San Rocco, il pellegrino , il Santo della carità ed il protettore nelle epidemie. Questo incontro è il motivo per stare insieme , facendo sussistere nello stare insieme la comunità cristiana intorno alla Parola , condivisione dell’unico pane spezzato e guardando all’esempio del nostro caro amico e compagno San Rocco.

San Rocco, ha lasciato un segno nella sua breve vita. La Chiesa proclamandolo santo lo ha reso nostro amico , intercessore , e un fulgido modello da seguire per la nostra vita di fedeli cristiani. Passano i secoli ma la vita di San Rocco è sempre attrattiva perché è stata fondata sul Vangelo, per questo motivo i santi sono attrattivi.

Nel cammino di fede e nel suo peregrinare San Rocco aveva gli occhi puntati verso l’Assoluto ma non gli hanno impedito di puntare lo sguardo sui poveri, sugli ammalati , sugli appestati e su chi invocava aiuto e pietà.

San Rocco è l’uomo delle beatitudini evangeliche, ossia la povertà nello spirito, la mitezza, la purezza, la pace, la giustizia, la carità e la verità.