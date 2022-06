I dubbi sulla scomparsa di Lorena, arrivati tabulati telefonici e segnalazioni: parla la famiglia

Gioia dei Marsi. Dov’è Lorena? Come è possibile che una ragazza di soli 16 anni sia sparita nel nulla? Come è possibile che nonostante la diffusione della sua immagine ancora non si arriva a tracciare i suoi ultimi spostamenti?

Sono le domande che ormai da tanti giorni rimbalzano tra un parente e un altro. Ma non solo. Anche tra gli amici e tutte le comunità dei piccoli paesi della Marsica in cui Lorena è conosciuta. Lorena Giancursio ha sedici anni, è alta 1,65 e ha occhi e capelli castani. La scheda è stata diffusa anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto” che domenica mattina è tornata nuovamente nella Marsica, a Gioia dei Marsi, per continuare a lanciare appelli affinché la giovane dia un segnale e faccia sapere ai suoi cari che sta bene.

Le indagini sono partite da una denuncia di scomparsa preesentata ai carabinieri della stazione di Gioia dei Marsi. Qui si legge che Lorena si è allontanata la notte tra venerdì 27 e sabato 28 maggio in quanto, il sabato mattina, il 28 maggio, la giovane non era più nella casa dei nonni, a Gioia. Lorena risulta affidata alla nonna paterna, che coinvive con il suo compagno, che è stato il primo a dare l’allarme.

Subito è stata informata anche la famiglia materna, che vive a Villavallleonga.

Le zie della ragazza hanno più volte lanciato un appello chiedendo alla ragazza di tornare, qualsiasi cosa fosse accaduta, perché dopo tanti giorni la preoccupazione cresce.

Ieri sera, da Villavallelonga, la nonna e le sorella della madre, Emilia e Paola, hanno rivolto un messaggio anche ai carabinieri che stanno indagando sulla scomparsa: “Fate le indagini come se fosse figlia vostra”.

Le interviste realizzate in diretta ieri sera a Villavallelonga