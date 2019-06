I dati sorprendenti del McDrive notturno

Chi lo avrebbe mai detto che l’appetito del giorno è equiparabile a quello della notte? E che la voglia matta di panini e patatine fritte, accompagnati da una coca-cola fresca, si intensifica con l’inoltrarsi delle ore notturne? E’ quanto risulta dal bilancio stilato dal licenziatario dei McDonald’s di Avezzano e L’Aquila, Gaetano Miranda, in occasione dell’apertura h24 del McDrive avezzanese. Sono quasi due i mesi in cui la città marsicana ha potuto usufruire di questo nuovo servizio. Siete curiosi di sapere qual è stata la risposta della popolazione? Scopriamo insieme come è andata!

Da chi è sfruttato il servizio.

“Da circa due mesi, abbiamo dato il via a un servizio aggiuntivo che cerca di avvicinarsi ulteriormente a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Il McDrive aperto h24 può essere un punto d’appoggio, da una parte per chi, a seguito di una serata con gli amici o un lungo viaggio, ha bisogno di recuperare energie, dall’altra per coloro che devono affrontare una dura giornata o hanno la necessità di partire molto presto”, ha dichiarato Gaetano Miranda.

Bilancio ed evoluzione del servizio per il futuro.

“Per il momento, nonostante possediamo una statistica limitata, posso affermare che abbiamo ricevuto una buona risposta da parte della città. Una risposta, per quanto mi riguarda, inaspettata in quanto i flussi notturni hanno superato le mie aspettative. Per questo motivo” ha continuato, “c’è la possibilità di abbracciare anche altri giorni, come la notte tra il venerdì e il sabato. In questo caso offriremo alla città un servizio aperto dalle 7 del venerdì a mezzanotte della domenica, no stop. Per ciò che concerne, invece, l’apertura h24 del ristorante la situazione è più complessa ma non escludiamo l’idea nel caso in cui ci fossero opportunità e sostenibilità”.

Prodotti più richiesti durante i flussi notturni.

“Durante il mio percorso di formazione, sono venuto a conoscenza di quelle che erano le richieste dei clienti nelle ore notturne e avevo ben chiara la tipologia di prodotto che desideravano: di piccola dimensione e veloce da mangiare. Ad Avezzano siamo su altri livelli: il cliente ordina di notte come se fosse giorno, tra menù completi e panini di grandi dimensioni. Ad esempio, il MySelection di Bastianich lo vendiamo a pranzo, a cena e ora anche di notte. Questo è soddisfacente perché vuol dire che il prodotto piace e a tutte le ore!”.

