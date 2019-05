I cori della diocesi si riuniscono per il rosario cittadino. Il vescovo Santoro presiederà l’incontro

Avezzano. Dopo il successo dell’incontro di formazione per cori e animatori della liturgia dello scorso 3 maggio, con la relazione di monsignor Antonio Parisi, il prossimo appuntamento è giovedì 30 maggio ore 21 in Cattedrale. L’incontro, promosso dalla Pastorale Liturgica sarà un momento di preghiera dedicato a Maria, un “Rosario cittadino” animato da tutti i cori parrocchiali della diocesi. Il Rosario sarà presieduto dal vescovo Pietro Santoro e sarà aperto a tutta la diocesi.

Si ripercorreranno cinque momenti significativi della vita di Cristo, i «misteri luminosi»: il Battesimo nel fiume Giordano; la sua auto–rivelazione alle Nozze di Cana; l’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla conversione; la sua Trasfigurazione; l’istituzione dell’Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pasquale. Sarà un’occasione di incontro, di crescita e di condivisione delle realtà corali e musicali presenti nelle realtà parrocchiali per il ministero liturgico–musicale.

«L’entusiasmo e la grande partecipazione del cammino proposto lo scorso anno – riferisce don Franco Tallarico, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano – hanno confermato quanto sia importante e necessario sostenere, incoraggiare e accompagnare il prezioso servizio svolto dai cori parrocchiali all’interno delle nostre comunità. L’animazione liturgica, se fatta con amore e preparazione, aiuta a camminare e a crescere nella preghiera comunitaria e nella lode al Signore».

«È stato questo uno dei motivi –continua don Tallarico – per il quale quest’anno, si è deciso di proseguire con la formazione liturgico–musicale di coloro che svolgono questo importante ministero ecclesiale». Due gli appuntamenti in programma rivolti non solo ai coristi che svolgono servizio all’interno delle parrocchie ma anche ai sacerdoti, ai catechisti, agli animatori liturgici e musicali, e a tutti coloro che sono interessati e appassionati alla musica sacra.

Il primo incontro, molto partecipato, si è svolto il 3 maggio nella chiesa del Sacro Cuore in San Rocco di Avezzano, tenuto da monsignor Antonio Parisi, consulente per la musica sacra per oltre vent’anni presso l’Ufficio liturgico nazionale, attualmente membro della Consulta nazionale dell’Ufficio liturgico della Cei. Parisi ha tenuto una conferenza sul canto e la musica all’interno della liturgia, ponendo particolare attenzione a spiegare le basi e il significato del canto liturgico e a come sia importante non partire dalla musica e fermarsi alla musica: ma partire dalla liturgia e inserirvi il canto e la musica.