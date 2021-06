I consigli di stile di Katherine B: ecco i colori di tendenza per l’estate 2021

Quali sono i colori di tendenza per questa estate? Dopo avervi svelato i 3 must have che non possono mancare nel vostro guardaroba (per maggiori info, clicca qui), ecco che Katherine B di Avezzano ha selezionato per voi una palette di tonalità e sfumature, indispensabile per dare carattere alle vostre mise stagionali.

Colori Moda Estate 2021.

Bianco ottico.

Sinonimo di purezza romantica ed eleganza, il bianco – primo tra tutti i colori – rappresenta la libertà, la pace e un nuovo inizio. Da sempre, vestire in bianco ottico si traduce in un invito alla leggerezza ma rappresenta anche un’arma di seduzione. In vista di uno stile e look total white, è consigliabile spezzare con accessori. Un colore che quindi si sposa bene con la parola d’ordine di questa estate: ripartenza.

Giallo sole.

Una sfumatura di giallo che sarà tra le più amate del 2021. E’ caldo, avvolgente e in grado di esaltare la propensione all’ottimismo. Vaporoso e leggiadro quando si avvicina alla natura. Crea un effetto eye-catching quando lo si indossa, vivacizzando con personalità gli outfit pensati per ogni tipo di evenienza, dalla mattina alla sera.

Greige

Sofisticato e discreto. Tra i colori naturali che danno un profondo senso di tranquillità e serenità, Il greige, nato dalla fusione del grigio con il beige, è un colore di sfondo che permette di dare sfogo alla propria creatività creando connessioni anche tra tonalità lontane.

Azzurro polvere.

Delicatezza, leggerezza e apparente fragilità. L’azzurro è il colore moda che ci accompagnerà per tutta l’estate. Rappresenta un rifugio nell’eleganza moderna che vuole differenziarsi dal classico blue navy o dal candido bianco latte. Ricorda il cielo e porta gioia e conforto grazie al suo tocco delicato e alla sua tonalità tranquillizzante.

Rosa confetto.

Simboleggia la capacità di azzerare dentro noi stessi un contrasto o un conflitto con qualcuno. L’abbigliamento rosa confetto ha dominato anche quest’anno sulle passerelle di tutto il mondo. Grazie alla sua gradazione delicata, è facile adattarlo a ogni contesto. Realizzare un outfit sfruttando questa sofisticata nuance, renderà la vita più semplice.

