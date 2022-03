I Comuni della Marsica occidentale si uniscono per conquistare i fondi del Pnrr

Scurcola Marsicana. I Comuni della Marsica occidentale fanno squadra per conquistare i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Sante Marie, Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno sottoscritto un’azione coordinata dei rispettivi uffici per poter fare squadra e riuscire a conquistare una delle tante misure in vigore del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’unione permetterà ai comuni marsicani, che fanno parte anche della rete dei borghi autentici d’Italia, di sottoscrivere specifici accordi attuativi e individuare forme organizzative di collaborazione istituzionale in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili in quel momento.

Le amministrazioni comunali dei comuni interessati hanno già approvato in giunta l’accordo di collaborazione e ieri i sindaci si sono ritrovati a nel Comune di Scurcola Marsicana per sottoscrivere ufficialmente il patto e dare il via al lavoro da portare avanti da qui ai prossimi mesi.

Una volta sottoscritto l’accordo di convenzione i sindaci inizieranno a lavorare insieme ai propri tecnici e al personale competente di cui si avvarranno per presentare i progetti