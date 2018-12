I commercianti del centro città ingaggiano un babbo Natale speciale ed è subito festa tra selfie e foto di gruppo

Avezzano. Il detto l’unione fa la forza a Natale vale ancora di più. Per questo i commercianti del centro città, che da sempre si impegnano per animare e valorizzare le strade di Avezzano, anche questa volta hanno deciso di donare qualcosa di unico ai loro clienti. Da qualche giorno per le vie del centro si aggira un babbo Natale speciale. Abbiglieria, Happy Idea, Katherine B., Marynda e le Delizie di Tagliacozzo hanno fatto arrivare direttamente dal polo nord l’anziano panciuto che si muove con la sua Bianchina bianca per Avezzano fermandosi con grandi e piccoli per selfie e foto di gruppo.

I commercianti hanno voluto fare questo regalo ai loro clienti e alla città nell’ottica di renderla sempre più bella, soprattutto a Natale, e attrattiva. Passeggiare in centro tra gli acquisti deve essere un piacere per i clienti e ancora di più per i turisti che scelgono Avezzano per un pomeriggio di shopping e passeggio.