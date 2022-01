I benefici dell’ozonoterapia: ecco perché va bene per l’ernia

Avete mai sentito parlare dell’Ozonoterapia per la cura dell’ernia del disco o della protrusione discale? Si tratta dei benefici di una pratica che oggi sono ampiamente riconosciuti in ambito medico. Anche nel centro Medilab di Avezzano viene regolarmente proposto questo servizio in seguito all’arrivo in struttura di un macchinario specifico. Scopriamo più da vicino questa pratica.

Cos’è l’ozonoterapia e quali sono i benefici per l’ernia.

L’Ozonoterapia riduce l’infiammazione e il dolore provocati dall’ernia e in molti casi consente al paziente di ritornare alle normali attività della vita quotidiana. Ciò senza la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico.

La somministrazione tramite infiltrazioni di ozono medicale attiva la circolazione in tutti i tessuti favorendo il rilascio dell’ossigeno, stimolando la rigenerazione e svolgendo così diverse azioni:

analgesica

antinfiammatoria

antivirale

antibatterica

antimicotica

immunomodulante

Quando si parla di ernia del disco, la capacità delle iniezioni di Ozono è quella di stimolare e aumentare i meccanismi di protezione nei confronti della produzione di radicali liberi determinandone, di conseguenza, la riduzione e di sostanze tossiche per le cellule. Questo si traduce nella pratica in una disidratazione del disco intervertebrale.

Se il disco si disidrata il suo volume diminuisce è così anche la pressione che esso fa sui nervi e sui tessuti circostanti. Di conseguenza si va a curare il dolore, sintomo dell’ernia spesso invalidante. Questo vale sia per le ernie lombari che per quelle cervicali.

La pratica non è particolarmente dolorosa né tantomeno invasiva dal momento che il tipo di iniezione è paragonabile a quelle intramuscolari. La terapia con Ozono non presenta controindicazioni ed è in genere molto ben sopportata dai pazienti in quanto priva di effetti collaterali e rischi allergici.

I risultati non sono immediati; infatti sono 4 sono le sedute necessarie per vedere i primi benefici dell’Ozonoterapia e almeno 6/10 sedute per ottenere un miglioramento consistente o la risoluzione del problema.

