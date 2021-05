I bellissimi versi in rima di Arcangelo Ripaldi per ricordare il “giaguaro” di Luco

Luco dei Marsi. Dopo la notizia della scomparsa di Loreto Di Gianfilippo sono innumerevoli i ricordi che sono stati postati sui social per ricordare il grande Jaguarone, personaggio indimenticabile del paese, a cui tutti in un modo o nell’altro erano molto legati. La più bella però forse è la poesia composta qualche anno fa da Arcangelo Ripaldi, che con rime in dialetto luchese ricorda vizi e virtù di un uomo iconico. Ripaldi ripercorre il suo lavoro da “fruttarolo” e la sua grande dedizione al lavoro, che però passava in secondo piano davanti alla sua vera passione, il calcio. Vero rivoluzionario di questo sport e sempre vicino alla gente di strada, il poeta luchese racconta anche qualche aneddoto attingendo anche al suo celebre e indimenticabile “frasario”, che tutti ogni domenica avevano modo di ascoltare, da bordo campo fin sopra le tribune. Nei suoi versi in rima tratteggia anche la sua incrollabile fede comunista, tanto da essere quasi profetico nel dire che quando “stirerà le cosse”, non fategli il torto di portarlo in chiesa, ma solo in piazza, dove si dovrà celebrare solo ed esclusivamente intonando “bandiera rossa”. Di seguito la bellissima poesia su Loreto Jaguarone, il giaguaro.

“Me piace raccontà ‘ste personagge

semplice furbe e ‘na frega sagge

che lavora comma ‘ne capitalista

e invece è ‘ne vere comunista pure se ne giorne je figlie ci facette ne scherze

se presentette ch ‘ne partite diverse

fortuna ch fù comma ‘na bolla de sapone

e pe’ poche ‘ne schioppette la rivoluzione je prime magge pe’ isse è sempre sacrosante

bandiera mmane e cravatta roscia brillante

l’ape la trucca comma ‘na guantiera

p’offrì da magnà alla popolazione intera isse e l’ape so’ ‘na sola cosa

la tratta comma ‘na sposa

tutti i giorne o fiocca o piove

a venne la frutta je retruve famose le litigate pe’ gli prezze ch Cianghitte

da Santa Maria fine aje Burghitte

facivene la gara a chi più rabbasseva

e Zoccolande alla fine pe’ tigna …la regaleva! fruttarole pe’ necessità e pe’ lavore

ma je pallone è la malattia ch tè aje core

ch tipe strane …n’n se pò descrive

“s’ha fatte in proprio ‘ne campe sportive” addò isse è mister, cassiere, consulente

tè tutte le cariche… n’n ci manca gnente

e pe’ le trasferte o problemi de viagge?

isse autista e la squadra sull’Ape Piagge!!! Tè ne frasarie ch passa alla storia

“la palla ‘nfronta no’ ch la memoria”

ch ‘ne italiane ‘nventate e faccia da dure

“tu, tu, e tu di coglio ‘nfaccia aje mure” “scoppiete” e “mane agli intesticoli”

si sintene ancora ogge pe’ gli vicoli

“Palla a terra usa je cape e sai che fare”

“indugia” e “aggruglia” n’n se pò scordare le maglie sporche quande le vedeva Nella

tutte le vote ci s’abborritivene le bodella

cavezuni e canottiere de lana ‘ncoreozzite

le sole che tenivene i giocatori alle partite Lorete a tanti vagliuli c’ha fatte da padre

e ‘ne vivaie de campiuni pe’ tante squadre

e se ogge tanti so’ rispettati e bravi figli

e grazie a quije fruttarole e quij consigli je popole de Luche c’ha da porta’ rispette

e sarria bone almene ‘na medaglia ‘mpette

che dimostresse ‘ne premie e la riconoscenza

a n’ome ch ha dedicate aje sport l‘esistenza mo n’n faceme ca pe’ je premià sa da morì

e allora deteme retta pe’ ‘na vota a mì

‘na bella cerimonia e ‘ne beglie discorse

sinnò ci remane sole… je rimorse è state pe’ ‘na vita ‘ne combattente

e pe’ je ‘ideale sempre coerente

e je giorne che dovesse stira’ le cosse

porteteje addò se rispettene l’osse e n’n ci facete l’offesa

de portaglie dentre la chiesa

ma ritte ritte agli alberi pizzuti

ch tutti gli onori che gli so’ dovuti ‘na fila longa de bandiere farge e marteglie

e ‘ne pallone ‘ncima pe’ cappeglie

e “bella ciao” sonata dalla banda

tutti al passo e guai a chi sbanda senza quije macchinone pe’ gli funerale

ma ‘ncima all’ape …la sposa ideale

e po’ tutti a canta’ e a fa’ festa

pe’ ricordareglie comma ‘na persona onesta “nemo profeta in patria” dicivene i latini

deme valore alle persone serie non ai cretini

e allora hip hip a ‘ne grande Seminatore d’ore

che a Luche ha date… Gloria e …Onore” Arcangelo Ripaldi