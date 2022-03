I bambini di Ovindoli da oggi hanno in dotazione uno scuolabus per il trasporto

Ovindoli. È operativo da oggi, per il trasporto scolastico dei bambini, il nuovo scuolabus del Comune di Ovindoli. A darne l’annuncio, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli.

“Il mezzo è stato finanziato dalla Regione Abruzzo”, scrive il primo cittadino, “ringrazio per il contributo concesso, il presidente Marco Marsilio e il consigliere Angelosante per l’interessamento”.

“Apprendo con enorme soddisfazione ed entusiasmo che il Comune di Ovindoli ha finalmente un nuovo mezzo da poter impiegare”, scrive in una nota alla stampa l’ex sindaco e consigliere regionale Simone Angelosante, “la cosa che più mi conforta è il fatto che tutti gli studenti da oggi possano beneficiare di un servizio svolto con ogni criterio di sicurezza. L’ho voluto e mi sono impegnato personalmente quando, da allora sindaco e consigliere regionale, riuscii a far pervenire quel finanziamento dalla Regione Abruzzo per mezzo del quale oggi lo scuolabus è stato acquistato. Un dato di fatto, questo, che smentisce chi durante la campagna elettorale per le amministrative (e non solo) mi ha denigrato in pubblica piazza affermando che sarei stato io ad avere la responsabilità di far viaggiare gli alunni su mezzi indecorosi e poco affidabili. Ebbene, posso ribadire che se oggi Ovindoli ha un nuovo scuolabus questo è grazie al lavoro e all’impegno mio e della precedente amministrazione comunale”.