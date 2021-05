Se sei a caccia di quelle che sono le tendenze previste nel settore della moda per la primavera-estate 2021, hai cliccato sull’articolo giusto. Katherine B di Avezzano ha preparato un vademecum che può far al caso tuo e ti aiuterà a capire su quali trend investire, per riempire il tuo guardaroba di capi e accessori indispensabili. Sei pronto? Mettiti comodo.

Ecco i 3 must-have per la primavera estate 2021 di Katherine B Avezzano

Trasparenze.



Come lo scorso anno, tornano a spopolare anche nel 2021 veli e tessuti trasparenti dall’effetto vedo-non-vedo. In un gioco di sovrapposizioni, luminosità e opacità, questi tipi di abiti fanno intravedere ciò che c’è sotto, assicurando outfit sofisticati e al tempo stesso sensuali. I vestiti trasparenti permettono, tra l’altro, di presentarci agli altri per quello che siamo, senza paura di svelare le imperfezioni. Insomma… un nuovo modo di vestire la moda ma anche di vivere la vita!

Borsa XXL

Dallo stile sobrio ed elegante a quello più chic: le borse XXL hanno il loro perché e la moda primavera estate le ha scelte per questo 2021. Spaziose e comode, sono ottime per poter portare con sé tutto ciò di cui ogni donna ha bisogno quando esce di casa. Borse perfette per stupire e contenere più del necessario!