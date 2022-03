Hotel della Piana, ad Avezzano un quattro stelle che punta al green. La famiglia Antonelli racconta il progetto (foto)

Da una parte il monte Velino, dall’altra il monte Salviano. Al centro, come ad avvolgerlo in un caldo abbraccio, l’Hotel della Piana. Un quattro stelle che punta al green e che fa della natura la chiave per un perfetto soggiorno. Immersa in 2500 mq di giardino arredato da centinaia di piante, la struttura – costituita da 7 palazzine indipendenti – è nata dalla vocazione di una famiglia non del tutto sconosciuta nel contesto avezzanese.

Parliamo della famiglia Antonelli, da ormai sessanta anni, attiva nel campo della ristorazione con lo storico Ristorante Napoleone. È proprio adiacente ad esso, infatti, che è sorto l’Hotel della Piana, a completamento di un progetto che vede protagonista un armonioso e innovativo complesso ricettivo.

La redazione di MarsicaLive ha bussato alle sue porte per conoscere più da vicino questa realtà e tutto ciò che le gira intorno. Ad accoglierci è stato Lorenzo Antonelli, giovanissimo imprenditore che ci ha raccontato tutto il percorso; dall’idea alla realizzazione.

Il progetto.

Il progetto di allargarci era nella nostra mente da ormai diversi anni; abbiamo capito che era il momento ideale per dare il giusto appoggio in termini di alloggi al ristorante, il quale a sua volta è oggi un ottimo alleato dell’hotel dal punto di vista della proposta ristorativa. Abbiamo optato per uno stile moderno, con uno stampo naturale a 360 gradi. Che cosa vuol dire? C’è un continuo rimando alla natura, sia dal punto di vista dell’estetica e del concept ma anche e, soprattutto, dell’uso di materie prime green. L’hotel è stato, infatti, realizzato secondo criteri di circolarità nell’impiego e nello smaltimento dei materiali.

La struttura.

La struttura è circondata dalla natura; proprio per questo si presenta bassa, così da rispettare il panorama della zona. Si affaccia, con viste mozzafiato, su una valle verdissima sia in pianura sia nei monti – Velino e Salviano. E’, inoltre, immersa in un giardino realizzato con centinaia di piante; da quelle mediterranee a quelle esotiche e orientali. Al suo interno, c’è una piscina di 80 m destinata al relax, così come diversi angoli in cui poter godere della purezza dell’ambiente. 7 sono le palazzine indipendenti che puntano ad offrire comfort e privacy a coppie, piccole famiglie o lavoratori che decidono di venire qui per il loro soggiorno. Ogni palazzina prende il nome di un olio essenziale tipico della zona e del territorio nazionale e all’interno delle stesse, dove ci sono i singoli accessi alle camere, vengono proposte le storie di questi prodotti, le immagini e gli usi in cucina. La struttura principale – dove si trova la hall – dispone di uno spazio meeting per 12 persone; un’area perfetta per qualsiasi tipo di evento, da conferenze a convegni, da congressi a riunioni.

Il legame con il territorio.

Ciò che rende interessante la nostra idea di hotel, che punta alla dinamicità, è il legame che instaura con tutto quello che c’è al di fuori di esso. Vorremmo puntare a valorizzare ciò che di bello la nostra regione è in grado di offrire, organizzando iniziative in collaborazione con società e associazioni locali. Realizzare pacchetti, proporre idee commerciali, pianificare gite; idee che hanno l’obiettivo di dare vita ad attività che portino alla scoperta dei tesori dell’Abruzzo.

Insomma, un micromondo in cui poter staccare la spina dalla frenesia della vita lavorativa e riaccendere quel legame quotidiano con la natura che troppo spesso viene dimenticato e/o trascurato.