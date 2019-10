“HELP TEST”: un servizio innovativo e gratuito che FARO CAMPUS dedica agli studenti del territorio.

“HELP TEST” è il progetto innovativo che FARO CAMPUS ha appena inaugurato ad Avezzano a vantaggio dei giovani che frequentano le Scuole Superiori del territorio e delle rispettive famiglie, una soluzione creativa ed una risposta intelligente alle difficoltà che spesso incontrano i giovani nel perseguire le loro migliori ambizioni di studio e professionali. È una iniziativa totalmente gratuita cui possono accedere tutti gli studenti interessati ad avere informazioni sui Test di ammissione, su come funziona la graduatoria nazionale che ne scaturisce, su come orientarsi tra le varie Università statali e private, su come organizzare un efficace percorso di preparazione in autonomia, su dove reperire le necessarie risorse: libri, manuali, eserciziari e simulazioni della prova, in rete o nelle librerie specializzate, su come eventualmente presentare ricorso avverso all’esito del test. e delle rispettive famiglie, una soluzione creativa ed una risposta intelligente alle difficoltà che spesso incontrano i giovani nel perseguire le loro migliori ambizioni di studio e professionali.cui possono accedere tutti gli studenti interessati ad avere informazioni sui, su come funziona la graduatoria nazionale che ne scaturisce, su come, su come organizzare un efficace percorso di preparazione in autonomia, su dove reperire le necessarie risorse: libri, manuali, eserciziari e simulazioni della prova, in rete o nelle librerie specializzate, su come eventualmente presentare ricorso avverso all’esito del test.

L’aspetto più importante è che l’attività dello sportello avrà anche una valenza didattica di sostegno allo studio e di trasferimento delle metodiche e delle tecniche di approccio al test: gli interessati potranno infatti, sempre gratuitamente, godere dell’opportunità di risolvere dubbi e lacune in ogni materia prenotando incontri e lezioni individuali con i docenti di FARO CAMPUS, per un monte ore massimo pari a 10.

Questo è quello che si legge in una nota informativa diramata da FARO CAMPUS.

“Purtroppo la situazione locale non è delle migliori dal punto di vista dei dati a nostra disposizione: degli studenti, in gran parte provenienti dai Licei Classico e Scientifico della nostra città, che partecipano al test di ammissione sono pochi quelli che lo superano e comunque in percentuale inferiore a quella nazionale o, rimanendo in regione, a quella che riguarda la zona costiera; ultimamente le scuole di Avezzano stanno recependo questa difficoltà, basti ad esempio pensare all’ampliamento dell’offerta formativa messa in campo dai nostri licei: il potenziamento scientifico nel caso del Classico e la curvatura biomedica in quello dello scientifico. Per quanto ci riguarda è da tempo che ci stiamo adoperando per fornire agli studenti del posto le migliori occasioni ed i più efficaci strumenti per aiutarli nel realizzare i loro sogni di crescita e sviluppo professionale!“, ha dichiarato l’Ing. Mario Vitale, Presidente di FARO CAMPUS.

Gli studenti di Avezzano potranno quindi chiamare la segreteria organizzativa di FARO CAMPUS ai numeri: 392.7471461 o 346.8016888 e prenotare incontri informativi e di consulenza in sede oppure delle lezioni su argomenti specifici afferenti le discipline del Test di Ammissione: Logica, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica.

FARO CAMPUS, centro per lo sviluppo dei Talenti e la valorizzazione delle Eccellenze, è una organizzazione con sede in centro ad Avezzano a pochi passa da Piazza Risorgimento, assurta velocemente a punto di riferimento in Abruzzo soprattutto con riferimento ai corsi di preparazione per i test di ammissione universitari e per i concorsi militari.