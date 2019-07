Realizzare con la danza il proprio futuro professionale? Si può. Ecco il perché

Avezzano. Se ogni scuola di danza si prefigge come obiettivo di offrire la danza in ogni sua forma, la Harmony Danza di Avezzano non fa eccezione. Ma all’interno di essa, dietro i percorsi che consentono di scoprire e conoscere questa meravigliosa arte, si cela molto altro: strade che puntano verso l’alto, aprendo sbocchi artistici professionali talvolta inaspettati. Vi raccontiamo perché.

E’ da oltre 35 anni che la realtà marsicana soddisfa il sogno di tanti bambini e ragazzi fornendo loro una preparazione adeguata che, nell’arricchire la loro crescita globale permette anche di toccare con mano il successo. Attraverso la qualità formativa dei tanti percorsi, attività, workshop, stage, seminari, offerti quotidianamente dal mondo Harmony Danza, la scuola punta lo sguardo verso un futuro professionale. Cosa vuol dire? Ce lo spiega la direttrice Candida Giffi.

“La filosofia che contraddistingue la mia scuola è sempre stata questa: offrire a coloro che hanno il desiderio di vivere di danza un luogo non solo dove coltivare la propria passione ma anche dove cogliere opportunità di lavoro. Ovvero, realizzare con la danza il proprio futuro. La scuola, infatti, dà la possibilità di usufruire di momenti di svago e svolgere della sana attività fisica all’ interno di una struttura con ampi spazi per il lavoro tecnico (tre sale dotate di parquet elastico) come per l’intrattenimento, per i compiti scolastici da completare tra una lezione ed un’altra, per la visione di video di balletti ed altro ancora, ma, al tempo stesso, attraverso le sue lezioni di qualità crea la base per la costruzione di un certo tipo di preparazione con la quale affacciarsi al mondo esterno. La nostra migliore capacità è quella di condividere il sentimento di amore nei confronti della danza e trasmettere la passione ai ragazzi che decidono di camminare insieme a noi, a tal punto da riuscire a ritagliarsi la propria carriera“.

Così è stato, infatti, per diversi ex allievi che oggi ricoprono un ruolo anche di prestigio nel mondo della danza. Cresciuti tutti all’interno di Harmony Danza, hanno coltivato la loro passione nella realtà marsicana, che li ha cresciuti e accompagnati nel loro percorso fornendo oltre alle necessarie abilità tecniche, l’amore verso questa disciplina, tanto da trasformarla in un vero e proprio lavoro. Ecco qualche esempio:

Susanna Recchia. Da allieva di Candida Giffi, si diploma come ballerina professionista presso l’Accademia Nazionale di Danza a Roma. Trasferitasi a Londra, frequenta importanti corsi concentrandosi sulla danza contemporanea (Tecnica Release) e sull’Improvvisazione, consegue diplomi e completa Master presso le maggiori Università. Collabora con vari artisti e coreografi di fama internazionale come danzatrice e insegnante freelance, danza in teatri e gallerie d’arte in tutta Europa e lavora con compagnie di fama internazionale. La sua attività didattica è particolarmente incentrata sulla divulgazione dell’Anatomia Esperienziale, la Tecnica Release e l’Improvvisazione sia in Italia che all’estero in diversi contesti sia amatoriali che professionali. Ha recentemente lavorato come direttore delle prove per VERVE, compagnia giovanile della Northen School of contemporary dance a Leeds. È Rehearsal Director della Candoco Dance Company compagnia di danza contemporanea di fama internazionale formata da danzatori abili e disabili Attualmente ha vinto una borsa di ricerca per un Dottorato in Danza (2015-2018) presso la Roehampton University di Londra.

Maria Angela De Sanctis. Studia danza classica sotto la guida della professoressa Candida Giffi e conseguita la maturità supera l’esame per l’accesso all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e si diploma come insegnante. Partecipa a seminari e laboratori sulla Danza Educativa, sulla Propedeutica e la Tecnica della danza, frequenta corsi di formazione sulla funzione pedagogica del gioco in età evolutiva e sulla costruzione di progetti educativi per le scuole dell’Infanzia, dove ha svolto, come docente esperta, corsi di Danza Educativa. Oggi collaboratrice insostituibile di Candida Giffi.

Carmine De Amicis. Ex ballerino di latino, da allievo di Candida Giffi supera gli esami di accesso all’Accademia Nazionale di Danza di Roma ed è oggi un performer e coreografo operativo su Londra e docente in tecnica della danza contemporanea alla University of Chichester (UK). Attualmente danzatore per la Richard Alston Dance Company, ha lavorato per i più importanti coreografi e compagnie inglesi tra cui Tavaziva Dance, Shobana Jeyasingh Dance, José Agudo, Watkins Dance, Grange Park Opera ed è direttore artistico della compagnia Edifice Dance Theatre. Inoltre, dalla prossima stagione sarà assistente coreografo all’ Opera Nazionale del Galles (Welsh National Opera).

Ayoub Haraka. Giovane strepitoso talento di Harmony Danza dove si è formato. Ha studiato con i personaggi più noti del mondo dell’hip hop partecipando a svariati contest, festival e concorsi nazionali ed internazionali di prestigio, salendo costantemente sul podio del primo posto, e vincendo importanti borse di studio in Italia e all’estero. Solo lo scorso anno è stato protagonista in una puntata del noto programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi lasciando a bocca aperta la giuria con la sua esibizione. Giovanissimo, è oggi nello staff docenti di Harmony Danza.

Manuel Santini. Comincia a ballare hip hop e break dance da autodidatta all’età di quattordici anni, quindi si iscrive alla Harmony Danza ed affianca i suoi studi con percorsi di approfondimento con insegnanti di prestigio partecipando a stage e contest di livello nazionale e internazionale. Completa la preparazione nella break dance praticando corsi e stage di acrobatica di livello professionistico. Iscritto alla facoltà di Scienze Motorie, è oggi docente di hip hop e break dance presso la stessa Harmony Danza.

Giulia Tuzi. Segue sin da piccolissima i corsi di Candida Giffi che le consentono di vincere numerose borse di studio presso diverse scuole professionali tra cui la prestigiosa Princeton Ballet School (USA). Entrata in RAI, è oggi ballerina per importanti trasmissioni televisive tra cui Tu Si Que Vales, Made in Sud, Danza con Me, La Prova del Cuoco, Domenica In ed altri ancora.

Valeria Salustri, Eleonora e Beatrice Gatti, Valeria e Giovanni Cianciusi, Cristiana Giordani: sono solo alcuni degli allievi più giovani di Harmony Danza che negli ultimi anni hanno scelto questo percorso artistico frequentando scuole professionali per danzatori.

A dimostrazione di come passione e impegno con una preparazione adeguata possano fare la differenza!