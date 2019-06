Harmony Danza: il musical Pinocchio conquista il Teatro dei Marsi, ecco come è andata

Avezzano. Puntuale come sempre e preceduto da grande attesa, il saggio spettacolo di fine anno accademico della sezione moderna della scuola Harmony Danza ha conquistato il pubblico del Teatro dei Marsi. Una serata coinvolgente, che ha dato la possibilità di accendere i riflettori sul buon livello tecnico e interpretativo degli allievi e dimostrare l’ottimo lavoro dei docenti.

Il musical Pinocchio, tratto dal film di animazione del 2012 di Enzo D’Alò basato sul romanzo di Carlo Collodi “Le avventure di pinocchio. Storia di un burattino”, con la regia di Eleonora Pacini (eccellente docente nei corsi avanzati hip hop della scuola) che ne ha curato anche la parte recitata, ha sorpreso il pubblico presente per la scorrevolezza delle varie azioni danzate e recitate che hanno tracciato i momenti salienti del racconto con fluidità e prontezza da parte di tutte le classi partecipanti, anche quelle dei più piccoli (classi di hip hop, contemporaneo, modern, break dance e danza aerea), con un affiatamento proprio di compagnie di danza professionistiche.

Bravissimo il piccolo Simone Piperni, l’interprete numero uno del musical, un Pinocchio strepitoso, nella danza come nella recitazione: ha saputo governare la scena per più di due ore con energia instancabile e sorprendente espressività, rappresentando con cura davvero encomiabile le avventure e gli stati d’animo del suo personaggio.

La particolare attenzione nelle scelte coreografiche, che sottolinea ogni anno il valore dei docenti della scuola, ha visto quest’anno arricchire il musical Pinocchio con due composizioni particolarmente apprezzate: quella de “Le marionette del teatro di Mangiafuoco” di Francesca Di Maio, danzatrice, insegnante e coreografa di fama nazionale e internazionale, conosciuta dal grosso pubblico per la sua partecipazione come ballerina professionista ad Amici di Maria De Filippi, docente esterna di Harmony Danza che ha assegnato durante la serata delle importanti borse di studio alle allieve interpreti del suo pezzo, e quella de “Il sogno” di Paola Campagna, danzatrice e docente per l’Alta Formazione di Contemporaneo, Improvvisazione, Danza Terapia, nonché performer e insegnante straordinaria di Tango Argentino, che quest’anno ha fatto parte del team insegnanti di Harmony Danza.

Un lavoro, quello di Paola Campagna, che ha coinvolto gli allievi del suo corso in un percorso in cui si è sperimentato un modo diverso di comunicare con il corpo, fuori dagli schemi abituali: la coreografa ha lavorato con i ragazzi sul movimento in maniera più consapevole, non invitandoli alla riproduzione, ma analizzando insieme gli impulsi dei loro movimenti e come questi raccontano di loro. Hanno generato così insieme una sorta di co-creazione attraverso la quale hanno messo in campo concetti come consapevolezza, mettere in discussione le proprie abitudini, riconsiderare la possibilità di un corpo e quella di una danza più sensibile. Dando vita ad una composizione che è il frutto di una riflessione condivisa, e che è arrivata al pubblico in sala con tutta la sua forza comunicativa e la bellezza propria del movimento generato dalla profondità del proprio sentire.

Hanno poi incantato adulti e bambini, tutti con il naso all’insù, le performance delle allieve di Danza Aerea, che si sono esibite in numeri di grande impatto e spettacolarità, perfettamente inseriti nel contesto della storia, circondati da scenografie da mille e una notte. Cosi come pure le evoluzioni acrobatiche dei strepitosi allievi della Break Dance.

Dunque, uno spettacolo più che coinvolgente, quello del musical Pinocchio, che ha chiuso un anno intenso per la sezione moderna della scuola Harmony Danza, forte di una squadra di docenti di grande valore e sempre più affiatata: Eleonora Pacini, Alice Cimoroni, Simone Milani, Manuel Santini, Ayoub Haraka per i corsi Hip Hop e Break Dance, Paola Campagna, Valeria Gargaro per i corsi, rispettivamente, di Contemporaneo e Modern, Luisa Vivio per i corsi di Danza Aerea.