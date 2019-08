Harmony Danza risponde “presente” al Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo

Tagliacozzo. 63 appuntamenti in 24 giorni divisi tra musica, teatro, danza, letteratura con ospiti provenienti da tutto il mondo e con una media di 3 eventi al giorno. Sono questi i dati registrati quest’anno per la 35esima edizione del noto Festival Internazionale Di Mezza Estate che si terrà a Tagliacozzo. Considerato uno degli eventi estivi più accreditati di tutta Italia, il Festival vanta ospiti di alto calibro come Raoul Bova, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Gino Paoli e tanti altri ancora.

Harmony Danza di Avezzano anche quest’anno risponde “presente” e lascia la sua firma nel programma del prestigioso evento, riconfermandosi all’altezza del livello raggiunto dal Festival. Dopo lo strepitoso successo conquistato in seguito alla messa in scena dello spettacolo “The Nightmare Before Christmas”, in una delle precedenti edizioni, saranno ora Paola Campagna e Sebastiano Foti a rappresentare la scuola avezzanese.

I due danzatori si occupano da anni di danza e musica nell’ambito artistico performativo, con particolare attenzione alla composizione istantanea applicata al tango argentino, di cui tengono corsi, workshop, laboratori e seminari presso il centro danza marsicano Harmony Danza.

La metafora con la quale i due danzatori vogliono definire al meglio la loro metodologia è quella di un artigiano, all’interno della quale si cerca con cura pazienza e sensibilità di restituire all’arte della danza, in relazione con la musica, il suo valore e la sua forza comunicativa.

Sarà questo il messaggio che cercheranno di trasmettere Paola Campagna e Sebastiano Foti durante le due serate previste in occasione del Festival Internazionale di Mezza Estate, nella cornice del Chiostro San Francesco di Tagliacozzo. Gli appuntamenti sono: martedì 6, alle ore 21.15, con “Histoire du Tango” e sabato 17, alle ore 21.15, con “Maria de Buenos Aires. La Maledizione del Tango”.

L’esperienza, la professionalità e la qualità delle loro conoscenze ha portato i danzatori a raggiungere elevati livelli così come a sposare il progetto di Harmony Danza, che ha scelto loro due per comunicare e insegnare, a tutti coloro che sono appassionati, l’amore verso questo genere di danza.

Se siete amanti del tango argentino e volete provare una nuova esperienza, rimanete aggiornati per scoprire di più sui corsi organizzati da Harmony Danza. A breve tutti i dettagli!