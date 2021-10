Happy Wok sinonimo di freschezza e qualità dei prodotti…parola di esperti (foto)

Quando si vuole mangiare del buon pesce, il primo aspetto che si tiene in considerazione è quello relativo alla freschezza e alla qualità dello stesso. Happy Wok, il ristorante internazionale di Cappelle dei Marsi, lo sa bene. Il team si appoggia infatti solo a pescatori di fiducia che hanno alle spalle anni di esperienza e di lavoro sul territorio. Dalle loro barche, i migliori prodotti ittici di giornata raggiungono direttamente dopo pochissime ore il bancone del ristorante (in questo caso nell’apposito reparto pescheria) dove viene refrigerato al fine di garantire una ottima conservazione di tutte le proprietà nutritive.

E’ proprio per questo che Happy Wok ha conquistato la fiducia dei cittadini marsicani e non che vogliono mangiare prodotti buoni, di qualità e genuini. Abbiamo chiesto un commento a Franco Santini, appassionato di enogastronomia con collaborazioni attive su varie testate di settore:

“Oggi se devo andare nella Marsica a mangiare un pesce fresco e di cui ho piena garanzia sulla provenienza, Happy Wok è uno dei primissimi nomi che mi vengono in mente. Io non sono un esperto di ristorazione: il mio mondo è quello del vino e dei distillati. Ma chi beve bene, ama anche mangiare bene e pone attenzione a quello che porta allo stomaco. Da Happy Wok, in tal senso, un salto ce lo faccio sempre volentieri. Ho dovuto, come tanti immagino, vincere un po’ di pregiudizio iniziale. Un cinese che fa all-you-can-eat? Ma dai! Ma parlando con Agi (il giovanissimo titolare che gestisce il tutto insieme al fratello e alla famiglia, ndr), vedendo la sua passione, il suo entusiasmo per il reparto pescheria, il modo in cui seleziona la materia prima e i fornitori, e soprattutto assaggiando i suoi piatti, mi sono dovuto presto ricredere. Non si va lì per vivere un’esperienza gourmet o per raccontare chissà quale sperimentazione gastronomica. Si va lì per farsi una bella mangiata di pesce freschissimo a prezzi imbattibili. E scusate se è poco!”.