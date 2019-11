Haikugrafia della scrittrice Roberta Placida al centro di un incontro presso il caffè letterario Vieniviaconme di Avezzano

Avezzano. Tornano gli scatti e gli haiku di Roberta Placida ad Avezzano. È tutto pronto, infatti, per l’incontro al caffè letterario Vieni via con me – lettere e caffè, in via M. Colaneri 8/10 (zona Municipio).

L’autrice, dopo presentazioni e riconoscimenti letterari, parlerà al pubblico del suo libro “Haikugrafia”, pubblicato dalla Daimon Edizioni, insieme all’esperta di medicina classica cinese e naturopata Virginia Como, al poeta e haijin Claudio Spinosa e all’editore Alessandra Prospero. L’evento è in programma sabato alle 17:30.