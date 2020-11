Hai consumi alti di energia? Sep Avezzano ti spiega come poter risparmiare senza cambiare le tue abitudini

Avezzano. Con l’emergenza sanitaria in corso, molte attività hanno subito drastiche restrizioni a cui hanno fatto fronte riorganizzando le dinamiche lavorative, al fine di continuare a garantire i propri servizi a distanza.

Lo Spazio Enel Partner di via Bruno Cassinelli, 2, rimane aperto a tutti i suoi clienti. In fondo, se c’è una cosa che non si ferma mai, questa corrisponde al nostro bisogno di energia.

Proprio alla luce di ciò, Enel dà vita a nuove offerte per rispondere ai bisogni di chi di elettricità ne consuma a quantità elevate, come ad esempio “Enel Valore Plus”. Di cosa si tratta? Ve lo spiega il team di Sep Avezzano

“La tariffa prevista è monoaria, con prezzo bloccato di 0,046 euro/kWh per 24 mesi e contributo mensile di 3 euro”.

Hai consumi alti di energia e hai tanti elettrodomestici? Sarai sicuramente interessato allora a saperne qualcosa di più e a confrontare altre promozioni.

Puoi quindi recarti da Spazio Enel Partner situato in via Bruno Cassinelli, 2, per parlare con esperti e capire meglio perché conviene scegliere questa offerta, quali sono tutti i vantaggi e conoscere i dettagli sui costi e gli approfondimenti vari da applicare in base alla propria situazione individuale.

Il negozio rimarrà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00 e verranno adottate tutte le misure di sicurezza anti covid. Inoltre, da oggi fino al periodo natalizio, sarà aperto tutti i sabati dalle 9 alle 13. Per chi è impossibilitato a muoversi sarà possibile fare anche pratiche telefonicamente contattando il numero 0863 472721.

Informazioni.

Via Bruno Cassinelli, 2

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00

Numero: 0863 472721

Mail: [email protected]

