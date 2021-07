Troppi incidenti con le moto: presentata la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

“Andare in moto è il modo ideale per staccare la spina e correre via dalla routine e quotidianità, le nostre strade per conformazione geografica e paesaggistica e per tipologia, offrono spettacolari itinerari e suggestivi scorci che permettono di scoprire luoghi arricchendo occhi e cuore del motociclista. Ogni angolo nasconde tesori e bellezze avendo la possibilità di imbattersi in meraviglie storiche, culturali e naturali, guidiamo con il cervello, il ginocchio a terra lasciamolo alla pista, perché in strada se hai una svista ti ritrovi in cielo su una lunga lista. E’ nostro dovere, quindi, non trasformare una giornata di totale libertà e puro divertimento in tragedie che sconvolgono la vita irrimediabilmente”.

“E’ importante rispettare le esigenze di tutti i viaggiatori che percorrono tali strade, avendo sì totale libertà ma soprattutto garantendo sicurezza, rispetto dei limiti di velocità, delle norme che regolano il codice della strada, non perdendo mai di vista la tutela e salvaguardia della propria e dell’altrui vita. Ama la moto con il cuore aperto, guidala con il cervello acceso”.