Guida in stato di ebbrezza e contrasto agli stupefacenti, proseguono le attività della Polizia stradale di contrasto alla criminalità

Avezzano. Nelle serata di giovedì 24 ottobre, personale appartenente alla Sottosezione Polizia Stradale

di Avezzano (AQ), nel corso di un controllo in ambito cittadino fermava un’autovettura condotta da

E.M., di anni 47, che veniva riconosciuto dagli operanti, quale protagonista di un grave incidente

stradale avvenuto qualche mese fa nell’area Marsicana, in quanto postosi alla guida di un motociclo in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un valore tre volte superiore ai limiti consentiti.

Nellacircostanza, lo stesso risultò positivo anche alle analisi per le sostanze stupefacenti e precisamente alla

“cocaina “. A seguito di ciò gli venne prima ritirata e poi sospesa per anni UNO la patente di guida e

sequestrato il motociclo, perché non coperto dalla prevista assicurazione.

All’atto del controllo, l’uomo, ripresosi dalle lesioni gravi riportate nell’incidente e in beffa al

provvedimento Prefettizio, veniva nuovamente sorpreso alla guida di un’autovettura, sprovvista della

copertura assicurativa e senza revisione. Il veicolo è stato sequestrato e recuperato tramite carro

soccorso; al conducente è stato contestato l’art. 218 CdS per la Revoca definitiva della Patente di

Guida.

Nel corso dell’attività svolta sono state controllate oltre 60 autovetture, identificate 72

persone, tra conducenti e passeggeri, e ritirate altre patenti di guida (quattro) per la violazione di cui

all’ art. 186/2° lett. B, in quanto i conducenti sono stati trovati alla guida di veicoli in evidente stato di

ebbrezza.

Continueranno anche nella prossima settimana i controlli da parte della Sottosezione Polizia

Stradale di Avezzano, che con l’occasione avvisa gli utenti della strada che sono in atto anche controlli

della velocità e pertanto vanno rispettati i limiti imposti dagli Enti Proprietari delle Strade, per non

incorrere nelle sanzioni previste.