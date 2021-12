Guida Ambientale Escursionistica, ultimi posti disponibili al secondo corso ad Avezzano

Avezzano. Ancora per qualche giorno è possibile iscriversi al Corso per Guide Ambientale Escursionistica, valido per l’iscrizione alla Lagap, poi a Gennaio 2022 si parte!

Dopo il successo avuto con il corso, terminato a giugno 2021, Confesercenti e LAGAP – Libera Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste, regolarmente iscritta agli elenchi del MISE, ripropongono la formazione specifica per la figura di Guida Ambientale Escursionistica, questa volta con la “formula weekend”, esclusivamente sabato a domenica.

Il progetto nasce per favorire il continuo sviluppo di un turismo sostenibile, dal punto di vista sia ambientale sia economico, rafforzando le competenze esistenti, formando professionisti in grado di accompagnare, in totale sicurezza, singole persone o gruppi in ambienti naturali e di garantire la necessaria assistenza tecnica durante l’escursione.

A seguito della preiscrizione, verrà inviato il calendario delle lezioni, che potrà subire delle modifiche a seconda della disponibilità dei docenti, esse verranno comunicate con congruo preavviso agli allievi. Le lezioni teoriche si svolgeranno nella sala conferenze della Comunità Montana Marsica 1 in Via Monte Velino , 65 – Avezzano (AQ), mentre le lezioni sul campo e le escursioni si svolgeranno nell’area L’Aquila – Avezzano – Sulmona, compatibilmente con le condizioni climatiche invernali.

Per qualsiasi informazione e per le formalità relative all’iscrizione, potete far riferimento alla sede Confesercenti di Avezzano, in Via Monte Velino, 133/137 oppure telefonare ai numeri: 0863.22764 – 335.7551476.