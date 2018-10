Guerra alla velocità su strada: Ciciotti fa posizionare autovelox nei punti strategici di Capistrello

Capistrello. Tempi duri per gli amanti della velocità su strada. La scorsa settimana il sindaco di Capistrello Francesco Ciciotti, in occasione di un incontro tenutosi con i sindaci dei comuni interessati dal passaggio della ex superstrada del Liri, aveva rivendicato l’importanza degli autovelox che, nelle settimane successive al loro posizionamento, avevano fatto sì che gli autisti più spericolati restassero al loro posto.

Scelta, quella degli autovelox, dettata principalmente dallo scongiurare episodi drammatici di cui, purtroppo, la superstrada ne è, in parte, artefice. L’incontro, infatti, avvenuto a seguito dell’ulteriore tragedia in cui hanno perso la vita mamma e figlia di Capistrello, ha posto l’attenzione sulla necessità di prendere decisione rapide per evitare il ripetersi di episodi analoghi.

In questo senso Ciciotti è stato coerente con quanto dichiarato. Il sindaco, infatti, ha affidato al comandante della polizia locale il compito di posizionare i rilevatori di velocità da qui alla fine dell’anno, avendo come obiettivo ulteriore quello di rilevare il passaggio di eventuali veicoli rubati. Un primo passo, dunque, verso una maggiore sicurezza su una strada che in molti, ormai, hanno sempre più timore di percorrere.