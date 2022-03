Guerra alla cellulite: alla Farmacia De Bernardinis una giornata con check up gratuiti e prodotti scontati

Una giornata dedicata alla cura del proprio corpo, con una consulenza gratuita di una specialista incaricata Bio Nike e tanti prodotti scontati e in promozione. È l’evento organizzato alla Farmacia De Bernardinis di Avezzano in agenda per lunedì 7 marzo 2022, dedicato alle donne.

Per tutto il giorno, in farmacia, dalle 9.30 fino alle 18.30, ci sarà una professionista di bellezza che con l’utilizzo delle LASTRE TERMOGRAFICHE potrà fare un esame approfondito sulla cellulite. Si tratta di un sistema innovativo per rilevare in modo rapido, indolore e non invasivo la cellulite, ancora prima che si veda.

La Farmacia De Bernardinis di Avezzano insieme a Bio Nike ha riservato per ogni cliente trattamenti mirati, studiati per ogni esigenza della pelle del corpo, che coniugano perfettamente efficacia e rispetto della cute, anche sensibile. Affinché ogni donna possa sentirsi al meglio nel proprio corpo.

L’esame sarà svolto in un ambiente riservato della Farmacia di via Garibaldi, attrezzato per l’occasione.

Le promozioni sui prodotti Bio Nike

PROMOZIONE 1+1 su tutti i trattamenti viso X-AGE: 2 prodotti al prezzo di 1

su tutti i trattamenti viso X-AGE: 2 prodotti al prezzo di 1 SCONTO 20% su tutte le referenze viso non soggette ad altre promozioni

Le promozioni sul make up Bio Nike

1+1 : FONDOTINTA + ROSSETTO . Acquista 1 dei fondotinta Defence color, compreso nel prezzo 1 ROSSETTO LIPVELVET o LIPMAT o 1 lucidalabbra LIPSHINE

. Acquista 1 dei fondotinta Defence color, compreso nel prezzo 1 ROSSETTO LIPVELVET o LIPMAT o 1 lucidalabbra LIPSHINE 1+1 : MASCARA + MATITA NERA alta definizione. Acquista 1 mascara a scelta tra Extra-Volume, 3D e Infinity, compresa nel prezzo la nuova matita nera HD

alta definizione. Acquista 1 mascara a scelta tra Extra-Volume, 3D e Infinity, compresa nel prezzo la nuova matita nera HD SCONTO 20% su tutti i trucchi e pennelli

Come prenotarsi

È possibile prenotarsi per tutta la giornata di domani, domenica 6 marzo e fino a esaurimento posti nella giornata di lunedì 7 marzo, chiamando il numero 0863 413830.

