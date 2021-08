Gué Pequeno il 16 agosto a Capistrello: come partecipare al concerto

Capistrello. Gué Pequeno sarà protagonista il 16 agosto, alle 22, della festa in onore di San Rocco a Capistrello.

Il concerto si svolgerà in via Roma.

Per assistere all’evento sarà necessario essere in possesso del green pass o tampone molecolare effettuato 72 ore prima dell’evento.

Gli ingressi saranno aperti al pubblico alle 20.

L’evento è organizzato dal comitato feste e curato dall’agenzia Colangelo Management con a capo il manager Settimio Colangelo.

Per informazioni e domande contattare i seguenti numeri: 0656557734 / 3385228887