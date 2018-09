Guasto temporaneo per Wind Infostrada su tutta Avezzano, problemi anche per adsl e fibra

Avezzano. Wind Infostrada down in tutta Avezzano; niente voce, adsl e fibra a causa di un guasto in centrale. Tempi previsti per risoluzione dei problemi: tre giorni lavorativi. Sono diverse le segnalazioni relative a disagi o interruzione del servizio in tutto il capoluogo marsicano.

Questo il messaggio della compagnia telefonica:

“Caro cliente, il problema tecnico che ci hai segnalato è causato da un guasto che interessa l’area cui appartiene la tua linea. I nostri tecnici sono al lavoro per garantire il rapido ripristino del servizio. La data di prevista soluzione è il 29/09/2018. Ci scusiamo per il disagio”. Non resta che attendere, dunque.