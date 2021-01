Guasto elettrico alla linea ferroviaria Pescara – Roma, treni ancora bloccati e pendolari fermi

Carsoli. Treno fermo con 15 persone a bordo, poi bus sostitutivi e convogli cancellati. Vanno avanti da ieri i disservizi sulla linea ferroviaria Pescara – Roma. Alle 17.54 il traffico, già interrotto nelle prime ore del mattino, è sospeso per un inconveniente alla linea elettrica causato dal fornitore di energia tra Tivoli e Avezzano. Trenitalia ha richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario che però a tutt’ora non è ancora ripartito.

In serata un treno è rimasto fermo a Roviano con circa 15 persone a bordo. Trenitalia ha inviato un bus per prenderle e accompagnarle a destinazione e nel frattempo sono stati richiesti bus sostitutivi per la tratta interrotta.

Sono stati parzialmente cancellati i seguenti treni:

• RV 4163 Pescara (5:23) – Roma Termini (8:45): limitato ad Avezzano (7:11) e sostituito con bus da Avezzano a Roma Termini

• RV 4165 Pescara (7:30) – Roma Tiburtina (10:55): limitato ad Avezzano (9:18) e sostituito con bus da Avezzano a Roma Tiburtina

• RV 4167 Pescara (9:25) – Roma Termini (12:50): limitato ad Avezzano (11:11) e sostituito con bus da Avezzano a Roma Termini

• R 4547 Avezzano (6:26) – Roma Tiburtina (8:33): origine da Tivoli (7:36) e sostituito con bus da Avezzano a Roma Tiburtina

Treni cancellati e sostituiti con bus:

• R 4541 Avezzano (5:08) – Roma Tiburtina (7:00)

• R 4543 Avezzano (5:45) – Roma Tiburtina (8:06)

• R 4544 Roma Termini (9:03) – Avezzano (11:06)

• R 4546 Roma Tiburtina (11:10) – Avezzano (13:19)

Treni cancellati:

• R 12759 Tivoli (6:47) – Roma Tiburtina (7:49)

• R 20052 Roma Tiburtina (7:10) – Valle dell’Aniene (8:25)

• R 4568 Roma Termini (7:15) – Avezzano (9:47)

• R 4542 Roma Tiburtina (8:10) – Avezzano (10:23)

• R 20055 Valle dell’Aniene (10:25) – Roma Tiburtina (11:36)

• R 20054 Roma Tiburtina (12:20) – Valle dell’Aniene (13:55)