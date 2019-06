Guasti idrici, le news in primo piano sul sito del Cam aggiornate al gennaio 2018. Lamentele degli utenti per la mancanza di informazioni

Carsoli – Tornata l’estate, ed insieme ad essa ricominciano i soliti problemi dell’acqua. Dalle 19 di ieri sera e fino alle ore 7 di questa mattina l’erogazione è stata sospesa dal Cam per un guasto avvenuto alla rete idrica nei pressi di Tufo di Carsoli. Molte le lamentele pervenute anche da comuni viciniori del reatino serviti dall’acquedotto: ma nessun comunicato scritto da parte da parte del CAM. Sul sito ufficiale dello stesso Consorzio le notizie in primo piano sono aggiornate al gennaio del 2018 e ai numeri indicati nel sito NON RISPONDE MAI NESSUNO. Ai posteri le ardue sentenze. Si parla dunque di avvisi “telefonici” che avvengono nei rapporti tra Cam ed i Comuni interessati, insomma un ritorno al passaparola di un tempo… mah! Ai posteri le ardue sentenze.

Avviso per il CAM: la redazione si offre volontaria per pubblicare gli aggiornamenti, basterebbe solo mandarci delle mail Semprechè ci sia chi ci pensa e chi lo faccia.