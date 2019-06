La Guardia ecozoofila ripulisce i canali del Fucino, raccolti ingombranti e centinaia di quintali di rifiuti

Avezzano. E’ stata una giornata proficua quella di ieri per l’ambiente e per il territorio. Si è svolta infatti la giornata ecologica nel Fucino che ha visto in prima linea la guardia ecozoofila nazionale coordinamento provinciale dell’Aquila in collaborazione con la Tekneko e la partecipazione attiva dell’associazione Eingana Avezzano.

Tanti i volontari che dalle prime ore del mattino si sono messi al lavoro per estrarre dai fossi delle strade del Fucino ingombranti di ogni genere – frigoriferi, macchine a gas e tanti pneumatici – ma anche rifiuti indifferenziati. Un duro lavoro che è andato avanti per tutta la mattinata e ha dato ai partecipanti lo sprint giusto per mettersi subito al lavoro e organizzare un’altra giornata ecologica.

Con l’occasione, inoltre, la guardia ecozoofila ha lanciato anche una raccolta fondi per acquistare le attrezzature necessarie per questo tipo di operazioni. Su Amazon è stata pubblicata una lista con tutti gli utensili da acquistare. Chi volesse partecipare alla raccolta e contribuire all’acquisto delle attrezzature utili può trovarle al link https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/3MA52D7DFDQV8/ref=hz_ls_biz_ex