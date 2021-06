Gruppo Lega Pescina: presentati nuovi ingressi per il partito del Carroccio

Pescina. “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”, scriveva Henry Ford. Sembra quasi questo il comandamento del gruppo del partito salviniano, che proprio in questi giorni d’estate vede aumentare il numero dei suoi sostenitori, specie all’interno della comunità di Pescina. “Continua a crescere il gruppo Lega Salvini Premier Abruzzo, un segnale importante del grande impegno profuso per la valorizzazione e il potenziamento dei nostri territori”. È quanto ribadito questa mattina dai vertici abruzzesi del Carroccio nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta all’interno della sala consiliare del Comune di Pescina (L’Aquila), per presentare i nuovi ingressi nel partito. I nuovi ingressi sono Guido Verrocchia, assessore al Patrimonio e alle Frazioni del Comune di Pescina, che il comunicato leghista descrive come: “Professionista brillante, dotato di grande senso di responsabilità verso la comunità e con una importante capacità nell’aggregare i giovani”, e Vincenzo Parisse, attuale presidente del consiglio comunale della città di Silone, descritto dallo stesso comunicato “persona di notevole spicco ed esperienza politico-amministrativa, già sindaco di Pescina”.

All’incontro di questa mattina hanno partecipato il coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Simone Angelosante, il coordinatore della provincia dell’Aquila, Tiziano Genovesi, il coordinatore marsicano, Pamela Di Iorio, e quello cittadino Marino Cecilia. L’onorevole D’Eramo ha espresso parole di soddisfazione “per l’eccezionale lavoro di riorganizzazione e crescita del partito che si sta portando avanti sul territorio, sotto la guida del coordinatore provinciale”. D’Eramo ha aggiunto: “La Lega è un partito che continua ad allargare la propria comunità politica, la nostra azione non è fatta di chiacchiere e promesse, ma di un grande lavoro fatto sempre con equilibrio, spesso lontano dai riflettori, perché a noi piace la politica della concretezza”. Inoltre, il coordinatore provinciale ha voluto sottolineare l’importanza del gioco di squadra, utile per i soddisfacenti e odierni risultati: “Onestà e correttezza, questi sono i nostri valori più importanti per noi e sono certo saprete rappresentarli al meglio all’interno del consesso comunale”, ha detto Genovesi in riferimento ai due nuovi tesserati, “Su questo territorio abbiamo avuto dei risultati splendidi, sono orgoglioso del lavoro che è stato fatto in particolare da Pamela Di Iorio. Siamo partiti con una riorganizzazione importante a dicembre e oggi siamo qui a presentare i frutti di quanto è stato fatto fino ad oggi”.

“Sono davvero felice di aprire un nuovo corso della politica da Pescina, nelle prossime settimane ci saranno altre conferenze stampa come questa, siamo un gruppo attrattivo, quando si lavora in sinergia i frutti arrivano”, ha concluso Genovesi, “Continueremo a lavorare con l’obiettivo di tutelare lo sviluppo del territorio comunale, della Marsica e dell’intera provincia dell’Aquila”.