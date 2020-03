Operai marsicani di ritorno dall’Emilia-Romagna in quarantena domiciliare, i sindaci: “niente allarmi”

Capistrello. Tornano dall’Emilia Romagna dove erano al lavoro con la propria ditta ma arrivati nella Marsica, dopo qualche giorno, scatta la quarantena domiciliare. E’ accaduto a un gruppo di operai, sei marsicani, uno di Castellafiume, due di Capistrello e di altri comuni della Valle Roveto. Il loro rincasare ha suscitato perplessità tra la popolazione dei piccoli comuni e quindi i primi cittadini hanno avviato la prassi prevista dalla circolare del presidente del consiglio secondo cui le persone che rientrano da quelle zone devono essere sottoposte a verifiche da parte della Asl. Ciò è stato e sono stati rimandati a casa in una stanza a loro dedicata per 14 giorni in modo precauzionale.

Sembra però, secondo i residenti dei comuni interessati, che alcuni operai abbiano già avuto contatti diffusi prima dell’applicazione della quarantena. In realtà sono numerosi i casi segnalati di persone tornate dal Nord che hanno ripreso la loro vita di tutti i giorni. E non tutti, anzi una piccola parte, finisce in quarantena volontaria o obbligatoria.

Sulla questione sono intervenuti i primi cittadini per fare chiarezza sulle regole e per rassicurare la popolazione.

Il sindaco di Castellafiume, Giuseppina Perozzi, scrive ai cittadini:

“Cari amici, poiché non vorrei creare allarmismi e si diffondono voci e sentito dire nel paese vorrei dire semplicemente cosa sta succedendo.

Avendo saputo solo ieri notte che c’era un caso di presunta quarantena ho provveduto, come previsto dalle disposizioni governative, nel modo seguente:

-ho avvisato il dottor Brunelli e seguito il protocollo da lui indicato;

-ho chiamato il 118 per segnalare il caso;

– sono stata contattata dal Servizio sanitario che hanno assicurato di aver preso in carico il caso insieme ad altri. Compito del Servizio sanitario è di monitorare la quarantena obbligatoria e di adottare tutte le analisi previste.

Abbiamo provveduto a dare ulteriori istruzioni agli esercizi pubblici e a raccomandare di non creare situazioni di affollamento a puro scopo precauzionale. Siamo in contatto con gli altri Sindaci. Vi prego di comunicare ogni informazione utile: non significa “fare la spia” ma collaborare al bene della comunità. Ovviamente ci auguriamo che tutto vada per il meglio, in particolare per la persona che è nel nostro cuore: la quarantena è pesante.

Ricordo che coloro che sono pendolari e lavorano nelle regioni colpite devono avvisare il Comune delle loro condizioni”.

Il sindaco di Capistrello, Franco Cicotti, sulla vicenda tiene a precisare con un avviso rivolto alla popolazione: