Grotte di Pietrasecca chiuse: dopo 2 anni di pandemia ancora senza gestore

Carsoli. Una delle attrattive turistiche più interessanti dell’intero territorio della Piana del cavaliere chiuse e ancora senza gestore.

Dopo due anni di pandemia ancora non c’è stato l’affidamento a un gestore in vista della nuova stagione turistica, alle Grotte di Pietrasecca.

A lanciare l’allarme, chiedendo anche chiarimenti sul metodo di assegnazione, è il gruppo consigliare di opposizione Unione civica per Carsoli, composto dai consiglieri Alessandro Marcangeli, Rosa De Luca, Ilaria Di Natale e Ilaria D’Andrea, e che ha presentato un’interrogazione al sindaco Velia Nazzarro e all’amministrazione per richiedere informazioni riguardo alla Riserva naturale delle Grotte di Pietrasecca.

“Nell’ultima riunione del Comitato per la gestione delle grotte, tenutasi il 23 settembre 2021”, affermano i consiglieri, “il presidente del Comitato assicurò che entro febbraio 2022 sarebbe stato emanato il bando pubblico di partecipazione rivolto a società specializzate nel settore per affidare la gestione a professionisti esperti in grado di valorizzarne al massimo le potenzialità turistiche e scientifiche. Riteniamo che dopo questi anni di pandemia si sarebbe dovuto programmare per tempo un forte rilancio, invece in vista delle festività Pasquali e dell’estate il rischio di compromettere anche questa stagione è ormai alto”.

I consiglieri chiedono inoltre “chiarezza, correttezza e trasparenza in relazione al percorso da seguire”, ma anche auspicando che “il nuovo responsabile dell’ufficio incaricato svolgerà il suo mandato nell’indipendenza dalla politica rimanendo imparziale e rispettoso della correttezza dei percorsi e delle procedure”.