Green Pass: ecco cos’è, come funziona e come si richiede il passaporto vaccinale

Sono sempre di più in questo periodo gli interrogativi che riguardano il green pass, la "certificazione verde" ideata per ripristinare la libertà di movimento delle persone nei paesi dell'Ue. Cosa è nello specifico? Come funziona? Come si richiede? Da chi viene rilasciato? Quando serve? La Farmacia Santa Caterina di Avezzano ci fornisce oggi una guida contenente le informazioni necessarie a comprendere tutto ciò che gira intorno a questo passaporto vaccinale.

Che cos’è il Green Pass?

Il green pass è un documento digitale europeo che permette di muoversi in Italia e all’estero liberamente. L’entrata in vigore della certificazione europea è prevista per il primo luglio e permette ai turisti di tornare a visitare la penisola e a spostarsi da un Paese all’altro evitando la quarantena. Ma non solo: il passaporto vaccinale servirà anche per partecipare a cerimonie, manifestazioni, eventi o accessi a strutture sanitarie. Si tratta di un Qr Code da custodire sul proprio smartphone o da stampare, che fornirà tutte le informazioni necessarie a certificare l’immunità al virus Covid-19.

Quali sono i requisiti?

I requisiti per ottenere il green pass sono: essere vaccinati con le due dosi (o anche con una sola dose) contro il Covid-19, essere guariti dal Covid-19 o essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore.

Come è possibile ottenere il green pass?

Per scaricare la certificazione ci sono diverse strade:

Un sito web dedicato www.dgc.gov.it

Una volta arrivati sulla pagina principale del sito nazionale, verrà indicato che per ricevere la certificazione basterà avere un codice (che viene generalmente ricevuto via sms o email) che attesti la vaccinazione, la guarigione o il risultato del tampone. Quindi, inserendo il codice e i dati della tessera sanitaria, si potrà ottenere il green pass.

Il Fascicolo sanitario elettronico

Un’altra via è quella del Fascicolo sanitario elettronico al quale si accede secondo le modalità previste dalle varie Regioni (in alcuni casi è necessario avere lo SPID).

App “Io”

Se cerchi il modo più veloce per ottenere il certificato digitalmente, ti consigliamo l’app Io. Basta installare l’app (è necessario avere lo Spid o la Carta d’identità elettronica) e aspettare di ricevere una notifica quando il certificato a te intestato sarà disponibile.

App “Immuni”

Nella sezione apposita che si chiama “EU Digital Covid Certificate” per ottenere il green pass basterà inserire il codice (ricevuto via sms o email) che attesti la vaccinazione, la guarigione o il risultato di un tampone.

Medici di base o farmacie

Chi non vuole utilizzare questi strumenti digitali, si può far aiutare da medici di base, pediatri e farmacie avvalendosi della tessera sanitaria.

La disponibilità delle certificazioni non è immediata. Queste ultime verranno infatti generate in automatico entro il 28 giugno.

Per quanto tempo è valido?

Il green pass è valido a seconda della prestazione sanitaria a cui è legato.