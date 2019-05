Grazie fucense

“Non si può apprezzare appieno l’Italia se non si conoscono le sue splendide particolarità diffuse in tutta la sua grandiosità. Non si può voler bene all’Italia se non si ama l’iridescente Abruzzo. Ed è con questa visione e certezza che voglio esprimere il sentimento ed il fascino che provo per questa speciale terra. Un sentimento davvero immenso, tanto da considerarla casa mia“.

Le parole sono di Giovanni Menon, imprenditore di San Zeno di Cassola, in Veneto, dove ha fondato e conduce la RAASM, una realtà industriale di primo piano che si è sviluppata creando e studiando sistemi e tecnologie per la gestione dei fluidi, con una miriade di applicazioni industriali per numerose nicchie produttive. Di recente ha visitato il nostro territorio, e attraverso la nostra testata ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta.

“Un’attrazione tanto forte da averla voluta condividere con il personale della mia azienda>>, continua Menon, <<personale che ritengo essere la colonna portante della mia impresa (RAASM, Cassola – Vicenza). Così desidero ringraziare ufficialmente e pubblicamente i comuni, gli enti e gli amici per avermi facilitato con immensa ospitalità in questa complessa visita, fatta nell’area del Fucino dal 24 al 26 maggio.

Un’ospitalità davvero coinvolgente ed entusiasmante.

Più precisamente voglio ringraziare:

L’ Ente Telespazio nella figura del Direttore Sig. Gianni Riccobono, del Responsabile Teleport Service Sig. Antonio Asci, della Responsabile Operazioni Satellitari Sig.ra Arianna Cipolloni e tutti i loro collaboratori

Il Consorzio di Bonifica Ovest di Avezzano nella figura del Presidente Sig. Gino Di Berardino, del Direttore Sig. Mauro Contestabile e tutti i loro collaboratori

Il Comune di San Benedetto dei Marsi nella figura del Sindaco Sig. Quirino D’Orazio e del Vice Sindaco Sig.ra Maria Di Genova

Il Comune di Ortucchio nella figura del Sindaco Sig. Raffaele Favoriti

La Proloco di Ortucchio nella figura del Presidente Sig.ra Paola Mariani

Il Comune di Cocullo nella figura del Sindaco Sig. Sandro Chiocchio

La Proloco di Cocullo nella figura del Presidente Sig. Mario Marchione, del Vice Presidente Sig. Mario Volpe e del Sig. Valter Chiocchio

I “serpari” di Cocullo nella figura del Sig. Roberto Ricci

La DMC Marsica nella figura del Presidente Sig. Giovanni D’Amico e della Sig.ra Debora Petrocchi

L’archeologo Sig. Hermann Borghesi

I Sig.ri Concetta e Torquato Gianfelice

La Sig.ra Raffaella Casalaina della sorgente “La Restina”

L’Hotel Filippone e tutto il suo meraviglioso personale

Abbiamo vissuto una ricchezza davvero globale che spazia in ogni ambito, dalla geologia alla storia, dal punto di vista intellettuale, a quello tecnologico, artistico ed… enogastronomico.

Una ricchezza che ha davvero entusiasmato e reso orgoglioso tutto il mio personale di essere italiano.

Auguro quindi ad amministratori ed abitanti di sentirsi fieri come sono io di questa terra, così da preservarla e valorizzarla nel futuro nel migliore dei modi”.

Giovanni Menon