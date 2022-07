Alba Fucens. E’ on-line il nuovo sito del progetto e-Archeo, realizzato dal Ministero della Cultura in collaborazione con Ales, dove tra otto parchi archeologici italiani è presente anche il sito di Alba Fucens.

Un attento lavoro di ricerca e studio consente ai visitatori di vedere alcuni degli scorci più importanti di Alba Fucens così come dovevano apparire agli occhi dei suoi abitanti, più di duemila anni fa. Grazie a questa innovativa piattaforma digitale si può anche accedere a tutta una serie di contenuti multimediali, come video e schede di approfondimento, oltre che a poter confrontare le diverse fasi di recupero e tutte le fonti utilizzate per la ricostruzione dei contenuti multimediali. Ma grazie alla realtà virtuale si apre anche un’altra interessante possibilità, per alcuni monumenti infatti è possibile vedere un mix tra il com’era e il com’è, che di certo fa contestualizzare meglio ai visitatori del sito archeologico i resti che si trovano in loco. I referenti del progetto sono per il sito archeologico di Alba Fucens: MiC, per il progetto: Emanuela Ceccaroni, l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, Daniela Liberatore, con la collaborazione di Giuliano De Felice, Riccardo Di Cesare, Angelo Valentino Romano.

E’ possibile visitare il link a questo indirizzo (clicca qui per accedere)