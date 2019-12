Tagliacozzo. Grave dopo la caduta dal cavallo, resta al freddo per ore. È accaduto a Tagliacozzo dove una donna è rimasta ferita. La donna, 55 anni di Roma, è stata trovata dagli amici e poi portata all’ospedale.

L’episodio è avvenuto nei pressi della Piccola Svizzera, dove molti appassionati trascorrono il weekend nei maneggi in montagna. Secondo i primi accertamenti la donna, infatti, era uscita con il suo cavallo per fare un’escursione in zona. La donna è poi caduta ed è rimasta a terra in ipotermia per ore a causa delle basse temperature.

L’animale è tornato poi nella zona del maneggio senza la donna e gli amici della 50enne romana, riconoscendo il cavallo, sono andati alla ricerca della 55enne. Dopo averla trovata l’hanno portata subito al pronto soccorso dell’ospedale di Tagliacozzo per gli accertamenti. La donna, in ipotermia, è stata poi trasportata in ambulanza all’ospedale di Avezzano. La donna è grave anche se le sue condizioni restano stabili: ora è in prognosi riservata.