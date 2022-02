Grandi risultati per i nuotatori del Centro Italia Nuoto al V Trofeo Sis Roma

Celano. Week end di successi su tutti i fronti per il Team Centro Italia. La squadra Categoria ha brillato all’appuntamento nazionale “V Trofeo Sis Roma” in vasca corta, che si svolto alla piscina di Ostia sabato 5 e domenica 6 febbraio, dove erano presenti 42 società.

Gli atleti guidati dal tecnico Andrea Caldarelli hanno sfoderato ottime prestazioni, impreziosite quasi tutte da nuovi record personali e hanno conquistano tantissime medaglie otre a continue conferme per i prossimi campionati italiani. La società si piazza al sesto posto in classifica lasciando il passo a sole poche squadre di prestigio come Aurelia, Canottieri Tevere Roma, Gs fiamme oro, Olgiata e nuotatori pugliesi.

In risalto Federico Iannicca, Mario Di Berardino e l’ottima prestazione del celanese Roberto di Ruscio, classe 2008, che stacca il primo pass per i prossimi campionati italiani nei 400misti unendosi così al gruppo del Team, già qualificato. La compagine del Team Marsicano si è presentata all’evento con gli atleti: Martina Anselmi, Carola Cianfaglione, Roberta De Angelis, Angelica Di Berardino, Mariagiulia Iacomini, Veronica Luciano, Gloria Pietrosante, Aide Sabatini, Antonella Vicaretti, Gianfranco Mattia Anselmi, Mirko Chiaversoli, Mario Di Berardino, Roberto Di Ruscio, Federico Iannica, Jacopo Mancini, Cesare Morelli, Andrea Piacente, Daniele Zugaro.

Al prossimo appuntamento nazionale la squadra del Team Caldarelli giocherà in casa al “1^meeting Di Carnevale “organizzato dal Centro Italia Nuoto in collaborazione con il team Centro Italia in programma il prossimo 26/27 febbraio 2022 nello splendido scenario della piscina comunale di Avezzano.