“Grandi opportunità dal Pnrr. Ma serve coordinamento per risultati reali”, incontro del Pd con Paola De Micheli

Avezzano. Si è svolto lo scorso 10 marzo presso la Sala Irti della ex scuola Montessori l’incontro organizzato dal Partito democratico con la presenza dell’On Paola De Micheli, Responsabile nazionale per l’attuazione del piano di ripresa e resilienza.

Tanti i partecipanti in rappresentanza delle associazioni di categoria, della politica e delle amministrazioni locali che hanno contribuito al dibattito, iniziato con un minuto di silenzio per le vittime della guerra ucraina e coordinato dalla Consigliera comunale Lorenza Panei.

“Abbiamo pensato questo appuntamento come un pomeriggio di lavoro e confronto sulle grandi opportunità che il PNRR riservata ai territori – così nell’introduzione il segretario provinciale Francesco Piacente – le tante risorse a disposizione devono essere investite dentro un disegno complessivo e una progettualità di sistema, altrimenti rischiano solo di innescare competitività tra territori senza generare processi di innovazione reale. Per questo abbiamo sentito il dovere e la responsabilità di metterci al servizio, anzitutto degli amministratori locali, che stanno facendo in questi mesi un grande sforzo e non possono essere lasciati soli, senza personale e senza sostegno istituzionale. Sono tanti i bandi in corso e molti altri saranno presto disponibili: vorremo provare a dare sistematicità al lavoro territoriale, ma anche raccogliere correzioni e osservazioni sui bandi da riportare ai tavoli nazionali”

Raccolte le indicazioni e i suggerimenti sollevati dal dibattito l’On. De Micheli ha dedicato un ampio intervento sul PNRR: “Siamo di fronte alla più grande opportunità di cambiamento per il Paese ottenuta dal PD sui tavoli europei. Tuttavia, il PNRR nasce per migliorare le condizioni di vita degli europei e degli italiani e solo su questo misureremo il suo successo ovvero il suo fallimento. Sono già 149 i bandi pubblicati per un corrispettivo di 56 miliardi di euro: altri 160 miliardi saranno messi a disposizione nei prossimi mesi. Io sono al ventitreesimo appuntamento territoriale per comprendere come intervenire per rendere più fruibili i bandi, più specifiche le risorse e più semplici le procedure. Tutte le osservazioni raccolte questa sera arricchiranno il documento che il PD sta elaborando sotto forma di mozione e che presenteremo al Governo perché si ascolti la voce di operatori e amministratori su suggerimenti e correzioni. Noi saremo in ogni momento a vostra disposizione perché ogni bando e ogni quota di risorsa finanziaria diventi sviluppo concreto per l’Abruzzo”.

Nel corso del lungo dibattito le richieste che sono state avanzate hanno per lo più riguardato la necessità di procedere alla semplificazione delle procedure e al rafforzamento del personale degli enti locali. Tutte questioni assunte come prioritarie dal PD e oggetto di prossimi successivi incontri.