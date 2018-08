Grande successo per l’edizione numero dieci di Ovindoliamor, in migliaia per il concerto di Irene Fornaciari

Ovindoli. Sono stati due giorni di grande pubblico ad Ovindoli, che ha ospitato migliaia di persone accorse per partecipare alla decima edizione di Ovindoliamor e per assistere al concerto di Irene Fornaciari. Migliaia di persone sono accorse Venerdi 24 nel centro storico di Ovindoli per degustare vini di tutte cantine abruzzesi, mangiare piatti tipici del Parco Sirente-Velino e non solo. Il tutto accompagnato da musica di artisti di strada. Tanta gente anche Sabato 25 dove alle ore 21:30 si è esibita Irene Fornaciari, giunta ad Ovindoli in una delle sue tappe del “Questo Tempo Tour”. La celebre cantante nata a Pietrasanta ha estasiato il numeroso pubblico con le sue canzoni, la sua voce energica e la sua grinta.

Ma l’”Estate Ovindolese” non finisce qui: Lunedi 27 alle ore 21:30 sul palco saliranno i “Deep Soul Trio”, trio acustico composto da Arianna Torti, Cristina Rodorigo e Luca Raglione. Mercoledi 29 grande concerto di musica antica seicentonovecento presso la Chiesa San Sebastiano Martire alle ore 18:30. Venerdi 31 iniziano le festività patronali a Santa Jona. Dalle 21:30 in Piazza Aia esibizione dell’”Orchestra spettacolo Marcello live show”. Sabato 1 Settembre, dalle 21:30, concerto dei “Rinominati” con Marco Morandi. Domenica 2, dalle ore 18:30, concerto dei “Peace e Love Duet”. Domenica 2, inoltre, ad Ovindoli raduno delle 500 storiche. Domenica 9, ad Ovindoli, festeggiamenti in onore della Madonna della Neve. Inoltre, Sabato 29 Settembre nel borgo di Santa Jona torna la 6° edizione di “Suonofuori”.