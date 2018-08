Grande successo per le selezioni di Area Sanremo Tour in Marsica e provincia aquilano

Avezzano. Grande successo e larga partecipazione di giovani talentuosi, per le tappe in marsica e provincia di L’Aquila di Area Sanremo Tour. Sono circa una cinquantina gli aspiranti partecipanti al festival della città rivierasca che hanno superato le selezioni eliminatorie organizzate dal produttore, compositore e arrangiatore Corrado Lambona, rispettivamente a Gioia dei Marsi, L’Aquila, Collarmele, Carrito e Sante Marie. I giovani artisti, presentati con grande professionalità da Luca Di Nicola e scelti da una giuria di qualità composta da musicisti, cantanti, docenti e produttori, nei prossimi giorni verranno convocati per le finali interregionali, selezioni in cui si sfideranno per conquistare

un posto nella fase nazionale di Area Sanremo Tour. Il rush finale della kermesse si terrà infatti nella nota località ligure dal 17 al 21 ottobre 2018. Nelle prossime selezioni inoltre, i protagonisti del tour avranno la ghiotta occasione di confrontarsi con artisti di fama nazionale ed internazionale.”Sono molto soddisfatto-dichiara entusiasta il M° Corrado Lambona, organizzatore di Area Sanremo Tour per la provincia di L’Aquila-spero davvero di poter portare un po’ di Marsica al prossimo festival della canzone italiana a Febbraio 2019 e ringrazio i comuni, le pro-loco, i locali e le varie località che ci hanno ospitato in questi mesi”

